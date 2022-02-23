Ср, 23.02.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Видео ⟩ В Риге за надругательство над флагом Латвии задержан мужчина

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В Риге некий мужчина в состоянии алкогольного опьянения был задержан за надругательство над государственным флагом, сообщает программа TV3 Degpunktā.

На место происшествия почти одновременно выехали два патруля Госполиции.

В разговоре с окружающими выяснилось, что мужчина уладил свои естественные надобности на флаге, который был привязан к фасаду какого-то здания. Почему он так поступил, мужчина объяснить не смог. Вернее, возникают подозрения, что он даже не понимает, что сделал.

"Мужчина был задержан и отправлен в помещение для задержанных. На месте происшествия находились также два свидетеля, которые видели произошедшее", - указали в полиции.

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