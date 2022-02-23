Видео ⟩ В Риге за надругательство над флагом Латвии задержан мужчина

В разговоре с окружающими выяснилось, что мужчина уладил свои естественные надобности на флаге, который был привязан к фасаду какого-то здания. Почему он так поступил, мужчина объяснить не смог. Вернее, возникают подозрения, что он даже не понимает, что сделал.