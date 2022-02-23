Депутат ЕП: Путин намерен устроить масштабное кровопролитие посреди Европы

Политик сказал, что в настоящее время сложно оценить, что может заставить Путина остановиться, поскольку никто в НАТО не собирается противостоять России военной силой. По мнению депутата Европарламента, также невозможно обсуждать взаимные гарантии безопасности во время военной эскалации. По словам Иябса, сейчас стало ясно, что российский президент не думает о дипломатических решениях, а пытается добиться своего силой.

Говоря о признании так называемых Луганской и Донецкой "народных республик", депутат Европарламента заявил, что Россия юридически признает то, что было в течение восьми лет: сепаратистов поддерживали российские спецслужбы, армия и финансовая помощь из России.

Иябс подчеркнул, что один из вопросов, который в настоящее время волнует всех, заключается в том, в какой мере Путин будет реализовывать это "признание": произойдет ли оно в пределах уже "де-факто" оккупированных территорий, или же Россия начнет расширять эти "народные республики" военной силой, оккупировав Донецкую и Луганскую области и другие территории Украины.

"В целом признаков деэскалации нет, потому что Кремль, к сожалению, движется в противоположном направлении, фактически вводя свои войска в Украину", - сказал политик.

Он выразил надежду, что Европейский Союз введет санкции против России еще на этой неделе.

По мнению депутата Европарламента, саммит между Россией, США и европейскими странами уже недействителен. По словам Иябса, Европа достаточно обеспокоена, например, Франция созвала совет безопасности, а Германия отказалась от сертификации "Северного потока - 2". Политик отметил, что сейчас важно понять когда, как и в каком объеме Путин собирается распространять агрессию на остальную Украину.

Иябс указал, что в случае с Латвией еще одной проблемой является, то что Россия аннексировала Беларусь в военном отношении. Это настораживает, потому что у Латвии есть граница с Беларусью, лидер которой готов на разные провокации в отношении Запада.

"Наши западные союзники - США, Великобритания и другие члены НАТО - должны понять, что настало время укреплять восточный фланг,

включая размещение личного состава и техники в странах Балтии. Мы уже убедились, что дипломатические аргументы и поиск компромиссов не работают. Предпринимаются односторонние агрессивные действия, предотвратить которые Европа в принципе не может. НАТО должно гораздо серьезнее отнестись к безопасности восточного фланга", заявил депутат ЕП.

Политик также подчеркнул, что требуемые Россией "гарантии безопасности" являются лишь предлогом для достижения своих агрессивных целей. Он указал, что одним из главных приоритетов внешней политики Латвии должно быть всемерное укрепление Украины, потому что Украина находится в состоянии войны с Россией с 2014 года.

"В настоящее время основной удар по Украине нанесен очень агрессивным образом. Понятно, что стойкость страны, несмотря на то, что в Украине действительно есть героические и мужественные люди, не безгранична. Вот почему, чтобы Украина выжила им нужно помогать, как в военном, так и в финансовом плане", - сказал Иябс.

Как уже сообщалось, президент России Владимир Путин в понедельник признал независимость так называемых Донецкой и Луганской "народных республик", несмотря на предупреждения Запада о том, что такой шаг может привести к новым санкциям.

В понедельник вечером Путин поручил Министерству обороны обеспечить, чтобы вооруженные силы России "поддерживали мир" в так называемых "народных республиках". Этот указ означает официальное введение российской армии на эти уже фактически оккупированные восточные территории Украины.