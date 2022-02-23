Кариньш: после окончания режима ЧС правительство не планирует менять ограничения

"Нет, мы не будем ничего менять", - заявил премьер, отвечая на вопрос о возможных изменениях в уже принятых решениях.

Кариньш отметил, что в настоящее время наблюдается пик заболеваемости Covid-19 - число заболевших за две недели не сократилось, но уже не растет. "В больницах больных Covid-19 чуть больше, и это то, что вызывает обеспокоенность", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что пандемия Covid-19 еще не закончилась. "В основном мы будем ходить в публичных помещениях в масках.

Там, куда мы идем в масках, с 1 марта больше не будут требовать сертификат.

Будем осторожны, особенно посещая пожилых людей, больных. Давайте подумаем - возможно, визит к бабушке может подождать еще месяц", - сказал глава правительства.

С учетом тенденций распространения Covid-19 в других странах премьер не прогнозирует, что при снятии ограничений в марте уровень заболеваемости может увеличиться. Также он по-прежнему призвал прививаться от Covid-19.

Как сообщалось, с 1 марта, после окончания в стране режима чрезвычайной ситуации, для получения отдельных услуг по-прежнему будет необходим Covid-сертификат. Это касается публичных мероприятий в помещениях и услуг, когда существует более высокий риск заражения Covid-19 - развлекательных мероприятий, дискотек, ночных клубов, занятий спортом, салонов красоты, услуг общественного питания.