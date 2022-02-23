Ср, 23.02.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Четыре овоща, которые не позволяют нам сбросить лишний вес

ФОТО: Depositphotos

Что исключить из рациона, чтобы вес уходил быстрее? Оказалось, некоторые овощи не так уж и безвредны.

Овощи и белок - универсальная формула для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Но бывает и так, что даже с самой строгой диетой вес никуда не уходит и даже становится больше. 

Как оказалось, отдельные овощи могут быть причиной этому, так как содержат слишком большое количество крахмала, т.е. скрытых углеводов. 

Это сахар, который по сути можно сравнить с макаронами или даже десертами. Крахмалосодержащие овощи провоцируют выделение инсулина и усиливают наш голод. Именно поэтому мы едим больше и процесс похудения замедляется, пишет ELLE.

ФОТО: Pixabay

В 20-летнем исследовании Гарвардского университета с участием 13 000 человек ученые смогли связать некоторые виды овощей с "мистическим" увеличением веса. Люди, которые ели больше крахмалистых овощей, набирали вес в отличие от тех, кто предпочитал другие овощи.

Что это за овощи?  

  • картофель;
  • кукуруза;
  • фасоль;
  • горох.

Важно! Все эти продукты также содержат большое количество витаминов и минералов, поэтому отказываться от них в долгосрочной перспективе не рекомендуется. Только во время диеты лучше ограничить их употребление.

ФОТО: Pixabay

Чем заменить эти овощи? 

Брокколи, паприка, морковь и цукини - в них много клетчатки и воды, от чего процесс похудения пойдет только на пользу.


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