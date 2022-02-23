Четыре овоща, которые не позволяют нам сбросить лишний вес

Овощи и белок - универсальная формула для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Но бывает и так, что даже с самой строгой диетой вес никуда не уходит и даже становится больше.

Как оказалось, отдельные овощи могут быть причиной этому, так как содержат слишком большое количество крахмала, т.е. скрытых углеводов.

Это сахар, который по сути можно сравнить с макаронами или даже десертами. Крахмалосодержащие овощи провоцируют выделение инсулина и усиливают наш голод. Именно поэтому мы едим больше и процесс похудения замедляется, пишет ELLE.

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В 20-летнем исследовании Гарвардского университета с участием 13 000 человек ученые смогли связать некоторые виды овощей с "мистическим" увеличением веса. Люди, которые ели больше крахмалистых овощей, набирали вес в отличие от тех, кто предпочитал другие овощи.

Что это за овощи?

картофель;

кукуруза;

фасоль;

горох.

Важно! Все эти продукты также содержат большое количество витаминов и минералов, поэтому отказываться от них в долгосрочной перспективе не рекомендуется. Только во время диеты лучше ограничить их употребление.

ФОТО: Pixabay