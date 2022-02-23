5 советов, как сделать волосы красивыми и блестящими

Чтобы дольше сохранить здоровье волос, необходимо правильно за ними ухаживать, - как это делать рассказывают эксперты интернет-аптеки Azeta.lv.

1. Частота мытья волос

Частота мытья волос определяется индивидуальной потребностью. Слишком частое мытье волос может привести к их сухости и ломкости, а слишком большие перерывы в мытье могут закупорить поры волосков. Именно поэтому частоту мытья волос следует определять, исходя из ваших индивидуальных потребностей и ощущений.

2. Правильное мытье волос

Волосы рекомендуется мыть теплой водой, потому что горячая вода смывает с головы защитную жировую пленку, а холодная - сушит кожу головы. Так же важно выбрать подходящее количество шампуня - около четверти ладони шампуня достаточно, чтобы промыть волосы средней длины. Помни, что мытье головы шампунем необходимо начинать сверху вниз, со стороны лба к затылку, а после мытья необходимо нанести бальзам для волос или кондиционер, который закроет поры волос и укрепит их. Однако необходимо помнить, что бальзам нужно наносить на волосы на расстоянии не менее 2 см от кожи головы, поэтому рекомендуется делать это снизу вверх.

3. Сушка волос

Лучший способ сушки волос - обернуть их в полотенце, которое впитает лишнюю воду, а потом позволить высохнуть естественным образом. Однако, если вы собираетесь на улицу, то волосы лучше высушить феном, используя самый низкий температурный режим и соответствующее термозащитное средство. Необходимо помнить, что мокрые волосы гораздо более хрупкие, поэтому будьте очень осторожны при их расчесывании.

4. Подходящие средства по уходу за волосами

Шампунь, кондиционер и маска для волос - это минимум ухода за волосами. Кроме того, стоит использовать сыворотку или масло и средство для защиты волос. Следует помнить, что средства по уходу за волосами стоит выбирать в соответствии с типом кожи головы, также важно, чтобы средства по уходу содержали как можно меньше сульфатов, парабенов, силиконов, ПЭГ, синтетических ароматизаторов и т.д. Обратите внимание на уровень щелочи в шампуне, так как лишь небольшая часть популярных брендов выпускает шампуни с нейтральным рН ≤ 5,0.

5. Лечение волос

Хоть волосы и не живые и не поддаются лечению в традиционном понимании этого слова, улучшить их структуру и внешний вид можно. Сначала рекомендуется посетить парикмахера, чтобы состричь обломанные или секущиеся кончики волос и восстановить цвет волос, если они были окрашены. После посещения парикмахера легко поддерживать красоту волос, регулярно ухаживая за ними, например, изредка используя тонирующее средство, которое закроет поры волос, и хотя бы раз в неделю питать волосы соответствующей органической маской, сывороткой или ампулами.