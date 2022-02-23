Ср, 23.02.2022
Эти меры ударят по России, и ударят сильно. Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, о санкциях против России
Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, о санкциях против России
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Украина ⟩ Режим ЧП в Украине, эвакуация представительств России и спущенный российский флаг в Киеве
Дополнено в 18:30

  • В Украине собираются объявить ЧП
  • В Украине эвакуируют диппредставительства России
  • Германия может обойтись без российского газа
  • Ринкевич посетит Украину
  • Зеленский объявил о призыве резервистов
ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Новый день - новые реакции стран и людей на происходящие в Украине события. Санкции, реплики и все самое важное в этой подборке.

ЕС утвердил санкции против 351 депутата Госдумы РФ

Евросоюз официально одобрил санкции против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте Европейского совета, пишет "Медуза".

Санкции коснутся 351 депутата Госдумы РФ, которые 15 февраля поддержали обращение к президенту России с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Также ограничения затронут 27 высокопоставленных лиц и компаний, которые поддержали решение Путина. Их фамилии в сообщении не названы. Но уточняется, что среди них есть политики, бизнесмены, получающие выгоду от связей с ДНР и ЛНР, высокопоставленные военные и лица, которые отвечают за "кампанию по дезинформации против Украины".

Против этих лиц будет применена заморозка активов и запрет на въезд в ЕС.

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Ранее российские СМИ сообщали, что под санкции ЕС попадут министр обороны России Сергей Шойгу, глава Администрации президента Антон Вайно, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, бизнесмен Евгений Пригожин, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, зампред правительства и председатель наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко, руководитель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

Режим ЧП в Украине

На всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, решено ввести режим чрезвычайного положения. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Теперь решение СНБО должна утвердить Верховная Рада Украины.

По словам Данилова, чрезвычайное положение будет введено на 30 дней, при необходимости президент Украины сможет продлить его еще на 30 дней, пишет "Медуза".

При таком режиме может быть усилена охрана общественного порядка и ограничено движение транспорта, отметил он. Комендантский час может быть введен в отдельных регионах только при необходимости: в случае усиления агрессии со стороны России.

Россия эвакуирует свои диппредставительства

Во всех дипломатических представительствах России в Украине началась эвакуация персонала. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Киеве.

"Эвакуация персонала уже началась", - сказал анонимный собеседник агентства.

МИД России накануне анонсировал эвакуацию персонала из Украины. Ведомство объяснило это тем, что российские дипломаты с 2014 года неоднократно "становились объектами агрессивных действий".

Над посольством РФ в Киеве спуcтили российский флаг, сообщил "Интерфакс".

Австралия и Япония объявили о введении санкций

Не только страны ЕС и США вводят санкции против России. К ним присоединились и Австралия с Японией.

Целью австралийских санкций стали восемь членов Совета по безопасности России, а Япония запретит новую эмиссию и распространение государственных облигаций России.

Позже стало известно и о санкциях со стороны Канады. Эти санкции касаются российского суверенного долга и сделок с ДНР и ЛНР. Также санкции затронут членов российского парламента, голосовавших за признание ДНР и ЛНР.

МИД России пообещал ответить на санкции США

Новый пакет санкционных мер США против России является очередной попыткой Вашингтона "изменить курс России", сказано в заявлении на сайте российского МИДа, пишет "Медуза".

"Констатируем, что в арсенале американской внешней политики… не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз. В отношении мировых держав, в первую очередь России и других ключевых международных игроков, это не работает. "Окрикам" из США пусть следуют их сателлиты и клиенты, полностью утратившие самостоятельность. А к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга, мы открыты", - написано в заявлении.

МИД пообещал ответить на новые ограничения со стороны США.

Кариньш: если Россия не будет продавать газ - есть альтернативы

Существуют другие возможности закупки газа, если Россия из-за примененных к ней санкций не будет продавать Европе газ, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя, повлечет ли введение санкций против России негативные последствия для экономики Европы и Латвии.

"Давайте помнить, что 92% всей нашей торговли - не с Россией. У нас с Россией осталось 8% [торговли]. Если мы вспомним, что было в 2000 году, то это день и ночь. Тогда у нас была почти полная зависимость", - сказал глава правительства.

Комментируя возможное повышение цен на газ, премьер-министр напомнил, что "у нас есть подземное хранилище газа", и этой зимой и весной нет никакой угрозы.

"В любом случае газ у нас сейчас есть. Нужно думать о следующем сезоне. Уже заказаны для Latvenergo грузы сжиженного газа, которые могут быть доставлены в Клайпеду и перекачаны в Инчукалнс", - сказал Кариньш.

По его словам, в худшем случае, если Россия перестанет продавать газ Латвии и Европе, "у нас есть другие места, где купить". "Посмотрим, будет ли Россия действительно готова не продавать газ, потому что это также означает отказ от денег, которые мы отдаем за него", - добавил глава правительства.

Германия может обойтись без российского газа

В Германии тоже не переживают, если вдруг Россия отключит подачу газа.

Министр экономики Германии Роберт Хабек пообещал, что потребители получат поддержку, если в краткосрочной перспективе вырастут цены из-за конфликта России и Украины.

Министры иностранных дел стран Балтии направятся в Украину

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич вместе с министрами иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс и министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом посетит Украину 24 и 25 февраля, сообщили агентству LETA в МИД.

Министры посетят Украину, чтобы продемонстрировать ей солидарность и поддержку в то время, когда Россия предприняла очередную серьезную атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины.

У министров запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной рады, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым.

Министры стран Балтии обсудят с первыми лицами Украины текущую ситуацию с безопасностью и возможности помощи международного сообщества в укреплении стабильности Украины и стабилизации экономической ситуации. Министры также расскажут о разработке и реализации санкций ЕС против России в ответ на ее агрессию.

Зеленский объявил о призыве резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов, но пока не видит необходимости во всеобщей мобилизации.

"На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною, как верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины, издан указ о призыве резервистов в особый период", - заявил Зеленский.

По его словам, речь идет только о гражданах, зачисленных в оперативный резерв.

Кроме того президент Украины анонсировал запуск программы "экономического патриотизма", которая подразумевает стимулы для местного бизнеса и снижения налоговой нагрузки. Также Зеленский призвал политиков Украины «отбросить амбиции» и объединиться ради страны.

Украинский МИД просит украинцев вернуться из России

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам страны не посещать Россию, а тем, кто находится там сейчас, - как можно скорее вернуться домой.

Как отмечается на сайте МИД, эти меры связаны с "усилением российской агрессии против Украины".

"Пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации", - говорится в заявлении МИДа.

Саммит Путина и Байдена не состоится

США отменили ранее запланированные встречи с высшими должностными лицами России после того, как Владимир Путин признал независимость ДНР И ЛНР.

Ранее бюро президента Франции Эмманюэля Макрона сообщило, что Путин и Байден "принципиально" договорились о саммите, если Россия не вторгнется в Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что дипломатические переговоры все еще могут состояться, если Путин "сменит курс".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказался от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам главы Госдепа, одним из условий встречи с российским министром был отказ России от вторжения в Украину, но теперь США не видят в этом смысла.

Глава "Согласия" Янис Урбанович прокомментировал происходящее

Свое мнение о том, что сейчас происходит на восточных территориях Украины, высказал глава оппозиционной партии "Согласие" Янис Урбанович.

Он считает, что одного виноватого в происходящем найти нельзя.

"Одно полено не горит, время с 2014 года, когда начался кризис в Украине не использовался, чтобы искать мир. Это последний шанс, чтобы начать его искать", - сказал политик.

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Но одной из главных причин является политика "одного мерзавца и одной правды".

США пришлет дополнительные войска в страны Балтии

Как и сообщалось ранее, Джо Байден пообещал, что НАТО переведет часть войск в страны Балтии.

А именно - из Италии будет переведено 800 военнослужащих. Из Германии в балтийские страны перебросят 20 боевых вертолетов AH-64, еще 12 - из Греции в Польшу.

Также восемь самолетов-истребителей F-35 из Германии перебросят "в ряд районов действий на восточном фланге НАТО".

Юрий Дудь жестко высказался о последних событиях

Не промолчал и один из главных журналистов России Юрий Дудь. Он эмоционально прокомментировал происходящее в своем Instagram.

"Я пишу это ровно с одним мотивом: когда мои дети подрастут, доберутся до этого клочка истории, охренеют и спросят: "Пап, ну а ты-то тогда чего?" - у меня будет письменное доказательство: эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал", - написал Дудь.

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Проверка высказываний Путина

В своей речи президент России Владимир Путин много говорил про Украину и НАТО. Но правдивы ли его высказывания? Проверяет новый проект TVNET - "Фактомат".

Если коротко, то очень многие аргументы Путина являются ложными. В Украине не происходит геноцид, НАТО не планирует нападать на Россию и не "берет ее в тиски".


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