Украина ⟩ Режим ЧП в Украине, эвакуация представительств России и спущенный российский флаг в Киеве

Комментируя возможное повышение цен на газ, премьер-министр напомнил, что "у нас есть подземное хранилище газа", и этой зимой и весной нет никакой угрозы.

"В любом случае газ у нас сейчас есть. Нужно думать о следующем сезоне. Уже заказаны для Latvenergo грузы сжиженного газа, которые могут быть доставлены в Клайпеду и перекачаны в Инчукалнс", - сказал Кариньш.

По его словам, в худшем случае, если Россия перестанет продавать газ Латвии и Европе, "у нас есть другие места, где купить". "Посмотрим, будет ли Россия действительно готова не продавать газ, потому что это также означает отказ от денег, которые мы отдаем за него", - добавил глава правительства.

Германия может обойтись без российского газа

В Германии тоже не переживают, если вдруг Россия отключит подачу газа.

Министр экономики Германии Роберт Хабек пообещал, что потребители получат поддержку, если в краткосрочной перспективе вырастут цены из-за конфликта России и Украины.

Министры иностранных дел стран Балтии направятся в Украину

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич вместе с министрами иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс и министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом посетит Украину 24 и 25 февраля, сообщили агентству LETA в МИД.

Министры посетят Украину, чтобы продемонстрировать ей солидарность и поддержку в то время, когда Россия предприняла очередную серьезную атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины.

У министров запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной рады, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым.

Министры стран Балтии обсудят с первыми лицами Украины текущую ситуацию с безопасностью и возможности помощи международного сообщества в укреплении стабильности Украины и стабилизации экономической ситуации. Министры также расскажут о разработке и реализации санкций ЕС против России в ответ на ее агрессию.

Зеленский объявил о призыве резервистов

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов, но пока не видит необходимости во всеобщей мобилизации.

"На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною, как верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины, издан указ о призыве резервистов в особый период", - заявил Зеленский.

По его словам, речь идет только о гражданах, зачисленных в оперативный резерв.

Кроме того президент Украины анонсировал запуск программы "экономического патриотизма", которая подразумевает стимулы для местного бизнеса и снижения налоговой нагрузки. Также Зеленский призвал политиков Украины «отбросить амбиции» и объединиться ради страны.

Украинский МИД просит украинцев вернуться из России

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам страны не посещать Россию, а тем, кто находится там сейчас, - как можно скорее вернуться домой.