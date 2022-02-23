Ср, 23.02.2022
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Алексей Навальный, российский оппозиционер

Якубович о таланте Пугачевой: "Слово "великая" я бы поберег для чего-нибудь другого"

Российский телеведущий Леонид Якубович рассказал в YouTube-программе "Антонимы" о своем отношении к Примадонне, Максиму Галкину и Ивану Урганту. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

"Максим Галкин - замечательный, искрометный. Но великий - это Жванецкий. Алла Борисовна - замечательная русская актриса. Она родила жанр, умудрившись в нескольких маленьких куплетиках сыграть жизнь. Замечательная актриса. Слово "великая" я бы поберег для чего-нибудь другого. Я не могу так сказать, это только время оценит", - сказал Леонид Аркадьевич. 

Он заметил, что Иван Ургант умеет легко держать зал. 

"Я вижу рекламу, в которой он снимается - тончайшая работа. Ваня, безусловно, актер. Он профессионал. Но есть тонюсенькая грань, в тысячу раз тоньше папиросной бумажки, которая отделяет профессию от искусства. Думаю, Иван Андреевич ее еще не перешагнул", - отметил телеведущий. 

Ранее Леонид Якубович рассказал о том, как отношение к ковиду его друга и коллеги Бориса Грачевского повлияло на него самого.


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