Якубович о таланте Пугачевой: "Слово "великая" я бы поберег для чего-нибудь другого"

"Максим Галкин - замечательный, искрометный. Но великий - это Жванецкий. Алла Борисовна - замечательная русская актриса. Она родила жанр, умудрившись в нескольких маленьких куплетиках сыграть жизнь. Замечательная актриса. Слово "великая" я бы поберег для чего-нибудь другого. Я не могу так сказать, это только время оценит", - сказал Леонид Аркадьевич.

Он заметил, что Иван Ургант умеет легко держать зал.

"Я вижу рекламу, в которой он снимается - тончайшая работа. Ваня, безусловно, актер. Он профессионал. Но есть тонюсенькая грань, в тысячу раз тоньше папиросной бумажки, которая отделяет профессию от искусства. Думаю, Иван Андреевич ее еще не перешагнул", - отметил телеведущий.