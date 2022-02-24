Зеленский ввел военное положение на территории всей Украины

Украина закрыла воздушное пространство

Минобороны РФ заявило об атаке на военную инфраструктуру Украины

ДНР и ЛНР начали наступление на позиции украинских войск

Президент России Владимир Путин в пять утра объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Обращение транслировали по "России-24". Жители Киева, Харькова, Одессы, Мариуполя, Николаева и Херсона сообщили о взрывах. В Киеве включили воздушную тревогу, небо над Украиной уже закрыто, в стране - военное положение. Собираем главное по ситуации.

"Уверен, что преданные офицеры и солдаты вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг", - сказал Путин. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие. Путин возложил ответственность за возможное кровопролитие на украинские власти.

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил с обращением. В нем он говорил на русском языке. Зеленский рассказал, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа: "Мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины - наши лица. Война это большая беда, и у этой беды большая цена во всех смыслах этого слова. Люди теряют деньги, репутацию, свободу, уровень жизни, но самое главное — теряют своих близких, теряют себя".

Вскоре Зеленский ввел военное положение по всей территории Украины и выступил с новым обращением: "Уважаемые граждане Украины! Сегодня утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства. Минуту назад я провел разговор с президентом Байденом. США уже начали собирать международную поддержку.

Сегодня от вас, от каждого из вас, нужно спокойствие. По возможности оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров Украины. Вскоре я опять выйду на связь. Без паники. Мы сильны. Мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы – Украина. Слава Украине!".

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал сообщение о том, что сейчас происходит в стране. По данным ведомства, Россия наносит удары по объектам военной инфраструктуры и аэродромам. Сообщения о высадке российского десанта в Одессе не соответствуют действительности:

"Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины отбивают воздушное нападение захватчика. Силы обороны государства пребывают в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонные позиции. Ситуация контролируемая. Информация относительно десантирования российских войск в Одессе не соответствует действительности. Вместе победим!".