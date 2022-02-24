Чт, 24.02.2022
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Анита Муйжниеце, министр образования и науки
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Полиция Литвы получила новый BMW для поимки нарушителей скорости

Немаркированный полицейский автомобиль BMW 530D xDrive ФОТО: Lietuvas Valsts policija/Facebook

Полиция Литвы распространила в социальных сетях информацию о том, что их новое оружие в борьбе с нарушителями правил дорожного движения - черный BMW 530d xDrive без опознавательных знаков - уже на улицах города. Автомобиль будет выполнять множество функций, но главная: измерять скорость движения.

Чиновники пока не уточнили, в каких городах и регионах новый BMW будет ездить больше всего. Полиция Литвы обещает предоставить дополнительную информацию в четверг, сообщает портал 15min.lt.

Как и другие нетрафарированные полицейские машины, BMW имеет замаскированный проблесковый маяк, а также интеллектуальные датчики скорости.

У пользователей Facebook разные мнения и реакции о новом приобретении полиции. Одни поддерживают литовскую полицию, другие иронизируют, что чиновники теперь будут прятаться в автомобилях BMW, которая и так имеет плохую репутацию с точки зрения соблюдения правил дорожного движения.

Последнее поколение BMW 530d xDrive оснащено 3-литровым дизельным двигателем, мощностью 286 л.с. С нуля до 100 километров в час полноприводный седан разгоняется за 5,4 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.


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