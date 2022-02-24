Полиция Литвы получила новый BMW для поимки нарушителей скорости

Чиновники пока не уточнили, в каких городах и регионах новый BMW будет ездить больше всего. Полиция Литвы обещает предоставить дополнительную информацию в четверг, сообщает портал 15min.lt.

Как и другие нетрафарированные полицейские машины, BMW имеет замаскированный проблесковый маяк, а также интеллектуальные датчики скорости.

У пользователей Facebook разные мнения и реакции о новом приобретении полиции. Одни поддерживают литовскую полицию, другие иронизируют, что чиновники теперь будут прятаться в автомобилях BMW, которая и так имеет плохую репутацию с точки зрения соблюдения правил дорожного движения.