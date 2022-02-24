"Мы отброшены в прошлое". Рубль упал до исторических минимумов, ЦБ начал валютные интервенции

К 9 часам утра по московскому времени курс евро преодолел отметку в 100 рублей, а доллар почти достиг 90 рублей.

Московская биржа около 8 утра приостановила торги на всех рынках на фоне новостей о военной операции России в Донбассе. В 10:00 торги возобновились.

Сразу после открытия индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые с апреля 2020 года, а индекс Мосбиржи - ниже 2700 пунктов впервые с ноября 2020 года.

Акции крупнейших российских компаний на открытии торгов также обвалились: в частности, бумаги "Сбера" упали на 10,8%, "Норникеля" - на 12,4%, "Газпрома" - на 11,5%.

Фондовые биржи Европы в четверг также открылись падением в пределах 5% в связи с ухудшением геополитической обстановки.

ЦБ пытается поддержать рубль

Российский Центробанк тем временем сообщил о начале валютных интервенций для поддержания курса рубля.

"Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору", - говорится в сообщении регулятора.

ЦБ также отмечает, что на фоне геополитического обострения "имеет четкие планы действий для любого сценария развития событий".

Позднее ЦБ сообщил, что дал банкам право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря текущего года, "по справедливой стоимости на дату приобретения".

Регулятор также предписал брокерам приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке с 11.00 мск вплоть до отмены предписания. Эти ограничения связаны с попытками снизить спекулятивное давление на рубль, для ограничения спекулянтов, тех, кто хочет заработать на обвале. Они продают акцию по более высокой цене, а потом выкупают ее снова.

"Короткие продажи - это спекулятивные инструменты: люди открывают так называемые "шорты", они играют на понижение рынка. Возможность открывать "шорты" раскачивает рынок, создает ему дополнительное давление, когда рынок падает. Это не очень значимая ситуациях в масштабах происходящего", - пояснила Би-би-си главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Российские банки пока о проблемах в работе не сообщали. "Сбер" сообщил, что на фоне геополитического обострения готов к любому развитию ситуации и "проработал сценарии для защиты средств клиентов".

"Смена парадигмы финансового рынка"

Руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук полагает, что ситуация в Донбассе стала полной неожиданностью практически для всех участников финансового рынка.

"Только единицы считали, что Россия действительно предпримет атакующую операцию, несмотря на убеждения иностранных разведок, которые оказались правы. Это смена парадигмы финансового рынка. В том качестве, в котором он был до этого, уже не будет. Россиянам надо приготовиться к тому, что мы отброшены в прошлое на много лет с точки зрения инфраструктуры рынка и вообще всего", - сказал он в беседе с Би-би-си.

"Я не знаю, почему открыли биржу, - рассуждает главный экономист инвесткомпании "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Софья Донец. - Может быть, это признак уверенности в управляемости ситуации. Либо наоборот - стратегия быстрой коррекции, чтобы потом уже выправлять ситуацию".

Аналитик полагает, что у ЦБ не должно быть больших проблем, чтобы держать курс в коридоре 85-90 рублей максимум, потому что есть значительные резервы.

"Эти резервы хранились на черный день. Этот черный день уже наступил. Чернее уже не будет. Странно было бы сейчас не использовать резервы. Мы в сценарии хуже рискового, потому что вторжение России на Украине более агрессивное, чем можно было предположить", - добавляет Донец.

Паника на рынках началась после того, как в ночь на 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специоперации в Донбассе.

На этих новостях обрушились все российские активы, а котировки нефти взлетели выше 100 долларов за баррель из-за опасения перебоя с поставками.