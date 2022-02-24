Bellingcat: из Пскова по направлению к Киеву вылетело 18 Ил-76

Столицы Украины самолеты могут достичь примерно через час, сообщил Грозев в Twitter, ссылаясь на свои источники в правительстве Украины.

"Единственное возможное объяснение состоит в том, что россияне преследуют цель захватить и покорить Киев, чтобы установить марионеточное правительство уже сегодня, пока весь мир наблюдает за этим и почти ничего не делает", - заявил Грозев.