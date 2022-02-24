Чт, 24.02.2022
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Юрий Дудь, российский журналист
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Bellingcat: из Пскова по направлению к Киеву вылетело 18 Ил-76

ФОТО: AP/Scanpix

Из Пскова поднялись 18 транспортных самолетов российской армии Ил-76, которые летят в направлении Киева, сообщил руководитель международной исследовательской журналистской организации Bellingcat Христо Грозев.

Столицы Украины самолеты могут достичь примерно через час, сообщил Грозев в Twitter, ссылаясь на свои источники в правительстве Украины.

"Единственное возможное объяснение состоит в том, что россияне преследуют цель захватить и покорить Киев, чтобы установить марионеточное правительство уже сегодня, пока весь мир наблюдает за этим и почти ничего не делает", - заявил Грозев.

Ранее Пентагон заявил, что Россия готовит план свержения легитимного украинского правительства и установления своих марионеточных руководителей, чтобы принудить Украину к миру на условиях, выгодных Кремлю.


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