Bellingcat: из Пскова по направлению к Киеву вылетело 18 Ил-76

Столицы Украины самолеты могут достичь примерно через час, сообщил Грозев в Twitter, ссылаясь на свои источники в правительстве Украины.
"Единственное возможное объяснение состоит в том, что россияне преследуют цель захватить и покорить Киев, чтобы установить марионеточное правительство уже сегодня, пока весь мир наблюдает за этим и почти ничего не делает", - заявил Грозев.
Ранее Пентагон заявил, что Россия готовит план свержения легитимного украинского правительства и установления своих марионеточных руководителей, чтобы принудить Украину к миру на условиях, выгодных Кремлю.