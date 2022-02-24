Затлерс: Русские в Латвии не виноваты в нападении на Украину

"Русские Латвии не виноваты в нападении России на Украину. Они здесь живут, в нормальной, демократической и свободной стране. Нам нужно говорить со всеми жителями страны всеми возможными способами. Нам нужно снизить поляризацию до минимума, чтобы тогда, когда против нас начнут использовать элементы гибридной войны, мы были бы готовы. Это нужно понимать сейчас, потому что через месяц уже может быть поздно", - заявил экс-президент Латвии.

Он надеется, что призывы к объединению будут звучать и со стороны действующих политиков Латвии.

"Я жду, что президент, что премьер, что спикер Сейма, несмотря на политические взгляды, скажут, что эту войну начали не русские, которые живут в Латвии, эту войну начал Кремль и Путин. У нас у всех есть чувство злости на это все: почему вот так поступают с Европой? Но эта злость не должна быть направлена на русскоязычных в Латвии. Наоборот, надо сказать "пойдем вместе", - сказал Затлерс.