Минобороны Украины: российские войска движутся к центру Киева
Российские войска движутся по Украине в сторону Киева, сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет "Медуза".
Российские войска движутся по Украине в сторону Киева, сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет "Медуза".
"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков", - написала она в Facebook.
"Самый тяжелый день будет сегодня. План врага - прорваться танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву", - заявил советник главы МВД Антон Геращенко.
Утром 25 февраля источники издания "Украинская правда" в Генштабе украинской армии сообщили, что российские танки двигаются в сторону Киева из Чернобыльской зоны отчуждения. Позже Генштаб официально подтвердил эти данные, пишет Русская служба ВВС.
Колонну пока удалось остановить у поселка городского типа Иванков, где украинские военные взорвали мост через реку Тетерев.
Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, заявил во время совещания, в котором участвовали американские конгрессмены, что российская армия находится в 20 милях (около 32 километров) от Киева, сообщают CNN и NBС News.