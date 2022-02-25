Минобороны Украины: российские войска движутся к центру Киева

"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков", - написала она в Facebook.

"Самый тяжелый день будет сегодня. План врага - прорваться танковыми колоннами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву", - заявил советник главы МВД Антон Геращенко.

Утром 25 февраля источники издания "Украинская правда" в Генштабе украинской армии сообщили, что российские танки двигаются в сторону Киева из Чернобыльской зоны отчуждения. Позже Генштаб официально подтвердил эти данные, пишет Русская служба ВВС.

Колонну пока удалось остановить у поселка городского типа Иванков, где украинские военные взорвали мост через реку Тетерев.

"Иванков находится на половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород", - пишет "Украинская правда".