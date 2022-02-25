"Я тупо не хочу войны": Земфира сделала заявление после концерта в Москве

Напрямую со сцены о войне в Украине певица не говорила, однако отметила, что для нее этот день стал тяжелым.

"У нас у всех был непростой день", - сказала она.

Telegram-канал "Только никому" пишет, что Земфира сдерживала эмоции и слезы. Она была немногословна, никаких заявлений делать не стала. Лишь в конце поблагодарила зрителей за то, что были с ней в этот важный день.

Зал был полный - по данным СМИ, около 8,5 тысячи человек. Начался концерт с песен из нового альбома, в финале на бис она исполнила "Не стреляйте", которая в сегодняшней повестке звучит особо трагично. В зале присутствовала Рената Литвинова.

В 2 часа ночи Земфира сделала эмоциональный пост в соцсетях:

"Мне бесконечно звонят, говорят одно и то же: "Земфира, будь аккуратнее, тебя слушают, за тобой следят, как и за всеми публичными людьми. У меня истерика. В четыре года родители отвели меня в музыкалку, в пять меня назначили солисткой в хоре, в шесть я стала заниматься спортом, достигла локальных высот, но выбрала музыку. С тех пор я прошла длинный путь.

Я все знаю про себя. Знаю, что я дико профессиональный человек, и равных мне в профессионализме в принципе никого нет. Я прошу прощения у коллег, но это правда. Я постоянно прогрессирую, моя степень критичности увеличивается, характер ухудшается, я становлюсь злее и жестче.

Тем не менее у меня прекрасный коллектив, ох******ный коллектив из русских пацанов, и каждого я очень люблю и уважаю. Но все это "пена".

Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны. И я не трус", - написала она.