Как распознать фейковые новости?

Читайте новость целиком

Не стоит обращать внимание только на заголовок. Часто СМИ используют броские фразы в начале новости, чтобы привлечь ваше внимание. Такой стратегии придерживаются и серьезные официально зарегистрированные и популярные издания.

Изучайте источник новости

СМИ всегда указывают источник информации и ставят на него ссылку. Можно обратиться к первоисточнику. Конечно, были случаи, когда крупные новостные агентства вместо стороннего первоисточника ссылались друг на друга, а герой после опровергал опубликованную в сообщении информацию.

Убедитесь, что вы читаете не фейк-аккаунт, а реальное СМИ

Лжестраницы могут копировать дизайн и название оригинального источника. Отличие может быть лишь в нескольких буквах и цвете. Фейковые порталы публикуют старые новости и шокирующие видео. Рекомендуется особо громкие новости проверять через поиск в Сети - Google или "Яндекс".

Проверяйте незнакомые аккаунты в соцсетях

Если источник - аккаунт в соцсетях, то следует убедиться, что он настоящий. Посмотрите, когда был создан аккаунт, сколько общих друзей и других пользователей на него подписаны (сомнительным может быть как слишком малое, так и слишком большое число подписчиков), есть ли в профиле загруженные фото и видео, насколько они уникальны. Если страница пустая, то, скорее всего, она поддельная и доверять ей как источнику информации не стоит.

Подумайте про предвзятость автора

Эмоциональность в новости - это один из первых признаков пропаганды или фейка. Проверьте автора и то, какие тексты он писал раньше, есть ли о нем информация в интернете, каких взглядов он придерживается.

Обратите внимание на грамотность

Журналисты, как правило, несколько раз проверяют текст перед публикацией. Большое количество ошибок в новости должно вас насторожить.

Не стоит слепо доверять фото и видео

Помните, что снимки могут быть отфотошоплены, а видео сделаны совсем не в тех местах и не в то время, которые называет автор публикации. Проверить достоверность таких материалов может быть сложно, поэтому советуем посмотреть, что о запечатленных на фото и видео событиях и людях пишут другие медиа.

Смотрите информацию в разных источниках