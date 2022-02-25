Лембергс внес залог и вышел из тюрьмы

Ранее Рижский окружной суд вынес решение по ходатайству защитника Лембергса об изменении ранее назначенной обвиняемому меры пресечения - содержания под стражей - на залог в размере 100 000 евро.

22 февраля прошлого года Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции приговорил тогдашнего председателя Вентспилсской городской думы к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро. Лембергс был арестован в зале суда.