Лембергс внес залог и вышел из тюрьмы
Обвиняемый в коррупционных преступлениях бывший мэр Вентспилса, нынешний депутат Вентспилсской городской думы Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу") внес залог в размере 100 000 евро и вышел из тюрьмы.
Обвиняемый в коррупционных преступлениях бывший мэр Вентспилса, нынешний депутат Вентспилсской городской думы Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу") внес залог в размере 100 000 евро и вышел из тюрьмы.
Ранее Рижский окружной суд вынес решение по ходатайству защитника Лембергса об изменении ранее назначенной обвиняемому меры пресечения - содержания под стражей - на залог в размере 100 000 евро.
Лембергсу также будет запрещено занимать должность мэра Вентспилса.
22 февраля прошлого года Рижский окружной суд в качестве первой судебной инстанции приговорил тогдашнего председателя Вентспилсской городской думы к пяти годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро. Лембергс был арестован в зале суда.