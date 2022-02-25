Балтийские страны готовятся к военному конфликту с Россией. Насколько он реален?

24 февраля в Латвию прибыли первые 40 солдат американских ВВС ФОТО: EPA

До начала украинского кризиса здесь было размещено около четырех тысяч военных из Великобритании, Канады, Германии, Дании, Норвегии и других стран.

Дополнительно Канада высылает 460 человек в Латвию, Великобритания - около 900 человек в Эстонию, Дания - 200 человек в Эстонию, Германия - 350 человек в Литву, Норвегия - 60 человек в Литву. США отправляют в страны Балтии 800 человек, восемь истребителей F-35 и двадцать вертолетов AH-64 Apache.

"Это сигнал для России, - говорит Русской службе Би-би-си исследователь Эстонского международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу. - Нападать на Украину, где не были размещены войска НАТО - это одно дело, Украина сама себя должна защищать. А нападение на любую страну НАТО - это нападение на 30 стран, включая США, Великобританию и так далее. Если президент Путин этого не понимает или думает, что это [расширение конфликта] не сработает, тогда война будет расширяться, последствия будет сложно предсказать".

Чем опасен успех Путина в Украине?

По словам Стойческу, вероятность военного обострения на внешней границе НАТО зависит от того, чем завершится нападение России на Украину.

"Если удастся сделать из Украины свой протекторат, поставить марионеточное правительство, тогда, конечно, они будут очень самоуверенны и могут пойти дальше. И могут спровоцировать. Путин же ясно сказал, что его цель - не только захват Украины, а перестройка всей архитектуры безопасности Европы, возврат к 1997 году, когда мы не были членами НАТО", - считает политолог.

Экс-депутат латвийского парламента и экс-глава штаба Национальных вооруженных сил Карлис Креслиньш считает, что желание России атаковать страны Балтии будет зависеть в том числе от реакции западных стран - например, серьезности санкций и способности договориться внутри ЕС и НАТО.

"Если не будет четкого сигнала, то угроза существенно увеличивается. Тогда следующим шагом будут Балтийские страны", - сказал он Русской службе Би-би-си.

"Понятно, что если в открытую воевать против НАТО, особо нет вариантов выиграть, если вести конвенциальную войну, - продолжает Креслиньш. - Но, во-первых, есть дубинка с атомным оружием… Во-вторых, где гарантия, что у нас в Латгалии (восточная Латвия) не появятся зеленые человечки? Беженцы на границе уже были - по другой причине, но все же… Могут появиться беженцы с Украины… А в Латгалии много русскоязычных, которые могут захотеть в Россию. Потом могут начаться какие-то безобразия, а потом надо будет прийти на помощь".

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