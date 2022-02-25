Министр предлагает оставить образование только на латышском языке

Заявления российских официальных лиц о том, что Украина никогда не существовала как государство, и другие заявления лишь подтвердили важность укрепления основных ценностей страны, в том числе государственного языка, пояснила министр.

В целях укрепления государственного языка всем детям, независимо от того, на каком языке они говорят в семье, должна быть предоставлена возможность учиться и получать образование на латышском языке, при необходимости оказывая дополнительную поддержку в изучении латышского языка в первые годы обучения в школе, сказала Муйжниеце.

Министр считает, что именно в этой ситуации необходимо ясно сказать, что не нужно больше делить школы по языковому принципу. По ее словам, все дети, живущие в Латвии, должны иметь одинаковое право на одинаково качественное образование и на единственном государственном языке.