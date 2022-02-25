На поддержку жителей Украины пожертвовано более миллиона евро
В начатой благотворительной организацией Ziedot.lv акции по сбору средств для жителей Украины в течение двух дней было собрано уже более миллиона евро.
В начатой благотворительной организацией Ziedot.lv акции по сбору средств для жителей Украины в течение двух дней было собрано уже более миллиона евро.
За два дня в Латвии на поддержку украинцам было пожертвовано более 1 032 000 евро.
"Мы не можем и не хотим бессильно наблюдать за жестоким и бессмысленным нападением на Украину. Все должны принять меры, чтобы помочь детям, пенсионерам, матерям и отцам, на которых напала российская армия. В этой неравной войне Украина не должна оставаться одна", - говорится в заявлении.
Еще не известно, какая помощь будет самой необходимой, но вместе с организациями поддержки Украины пожертвованные средства планируется использовать там, где это будет наиболее необходимо.