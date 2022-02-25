На поддержку жителей Украины пожертвовано более миллиона евро

За два дня в Латвии на поддержку украинцам было пожертвовано более 1 032 000 евро.

Ziedot.lv поясняет, что армия России вторглась в Украину и нарушила границы независимого государства, и Украина нуждается в поддержке.

"Мы не можем и не хотим бессильно наблюдать за жестоким и бессмысленным нападением на Украину. Все должны принять меры, чтобы помочь детям, пенсионерам, матерям и отцам, на которых напала российская армия. В этой неравной войне Украина не должна оставаться одна", - говорится в заявлении.