Пт, 25.02.2022
Политика одной правды, одного мерзавца в значительной мере восемь лет способствовала этой эскалации Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"
Янис Урбанович, лидер партии "Согласие"

На поддержку жителей Украины пожертвовано более миллиона евро

ФОТО: SCANPIX

В начатой благотворительной организацией Ziedot.lv акции по сбору средств для жителей Украины в течение двух дней было собрано уже более миллиона евро.

За два дня в Латвии на поддержку украинцам было пожертвовано более 1 032 000 евро.

Ziedot.lv поясняет, что армия России вторглась в Украину и нарушила границы независимого государства, и Украина нуждается в поддержке.

"Мы не можем и не хотим бессильно наблюдать за жестоким и бессмысленным нападением на Украину. Все должны принять меры, чтобы помочь детям, пенсионерам, матерям и отцам, на которых напала российская армия. В этой неравной войне Украина не должна оставаться одна", - говорится в заявлении.

Еще не известно, какая помощь будет самой необходимой, но вместе с организациями поддержки Украины пожертвованные средства планируется использовать там, где это будет наиболее необходимо.

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