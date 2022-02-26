Страны Балтии призвали исключить Россию из Европейского вещательного союза

"Мы, общественные вещательные организации стран Балтии - Латвийское телевидение и Латвийское радио, Литовское национальное радио и телевидение и Эстонское общественное вещание - обращаемся к ЕВС как к нашему представителю и защитнику общих ценностей европейских общественных вещательных организаций, призывая принять быстрые и решительные действия в ситуации, когда Россия, нарушая международное право, начала войну против Украины и создала чрезвычайную угрозу для жителей Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении, подписанном председателем правления Латвийского радио Уной Клапкалне, членом правления Латвийского телевидения Иваром Приеде, председателем правления Эстонского общественного вещания Эриком Роозе и генеральным директором Литовского национального радио и телевидения Моникой Гарбачяускайте-Будрене.

Общественные вещательные организации стран Балтии резко осуждают войну России против Украины. "Мы не имеем права молчать о страданиях украинцев, потому что знаем и помним боль, пережитую нашими народами. Наши страны - Латвия, Литва и Эстония - тоже были оккупированы, и мы знаем, что значит, когда народ истребляется во время войны и переживает 50 лет оккупации", - подчеркивается в обращении.

Авторы письма призывают ЕВС занять жесткую позицию и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы поддержать и защитить народ Украины и ее независимость.