NEPLP запретил ретрансляцию телеканалов "Россия" и "Россия 24" в Латвии

Ретрансляция телеканала "Россия" запрещена на пять лет, в свою очередь канал "Россия 24" нельзя будет транслировать четыре года. В свою очередь ретрансляция канала "ТВ Центр-International" запрещена на три года.
По словам Аболиньша, решения были приняты в связи с прямыми угрозами государственной безопасности.
Напомним, ранее запретить ретрансляцию российских пропагандистских каналов призывал президент Эгил Левитс.
"В латвийском информационном пространстве не допускается разжигание ненависти к Украине и дезинформация" - заявил в Twitter Левитс.
С подобным сообщением выступил и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Как сообщалось ранее, в четверг Путин выступил на телеканале "Россия-24", объявив, что Россия начала "военную операцию" на Украине и призвав украинскую армию сложить оружие.
Вскоре после этого телеканал "Дождь" сообщил, что новости о взрывах поступают из разных городов Украины, в том числе из Киева.
В свою очередь CNN со ссылкой на МВД Украины сообщила, что взрывы в Киеве - это ракетные удары.