NEPLP запретил ретрансляцию телеканалов "Россия" и "Россия 24" в Латвии

Ретрансляция телеканала "Россия" запрещена на пять лет, в свою очередь канал "Россия 24" нельзя будет транслировать четыре года. В свою очередь ретрансляция канала "ТВ Центр-International" запрещена на три года.

По словам Аболиньша, решения были приняты в связи с прямыми угрозами государственной безопасности.

Напомним, ранее запретить ретрансляцию российских пропагандистских каналов призывал президент Эгил Левитс.

"В латвийском информационном пространстве не допускается разжигание ненависти к Украине и дезинформация" - заявил в Twitter Левитс.

С подобным сообщением выступил и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Как сообщалось ранее, в четверг Путин выступил на телеканале "Россия-24", объявив, что Россия начала "военную операцию" на Украине и призвав украинскую армию сложить оружие.

Вскоре после этого телеканал "Дождь" сообщил, что новости о взрывах поступают из разных городов Украины, в том числе из Киева.