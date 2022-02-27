Вс, 27.02.2022
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Валдис Затлерс, экс-президент Латвии

Под Киевом после ракетного обстрела загорелась нефтебаза

ФОТО: Twitter/Christo Grozev

Ночью 27 февраля в городе Василькове, что в 25 км от Киева, после ракетного обстрела загорелась нефтебаза. Эту информацию подтвердила мэр города Наталья Баласинович.

Киевская администрация призвала жителей плотно закрыть окна, так как "в связи с пожаром на нефтебазе в Василькове дым и вредные вещества могут разноситься ветром". СМИ сообщают, что это может грозить экологической катастрофой. Аналогичное возгорание под Киевом в 2015-м тушили неделю - тогда концентрация опасных веществ в воздухе превышала норму в несколько раз, пишет "Медуза". 

Под городом Васильков Киевской области продолжается бой за аэропорт, сообщает Zеrkalo.iо со ссылкой на главу Киевской областной госадминистрации Алексея Кулебу.

"В настоящее время российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки. Вспыхнул большой пожар, который видно даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому областная ДСНС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - Прим. Zеrkalo.iо) не может приступить к тушению", - написал Кулеба.

Согласно его словам, снаряд попал в один из 10 топливных баков. Есть риск, что пламя перекинется и на другие резервуары. "В таком случае нам угрожает неизбежная экологическая катастрофа. Делаем все возможное, чтобы этого не допустить", - добавил он.

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