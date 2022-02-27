Под Киевом после ракетного обстрела загорелась нефтебаза

Киевская администрация призвала жителей плотно закрыть окна, так как "в связи с пожаром на нефтебазе в Василькове дым и вредные вещества могут разноситься ветром". СМИ сообщают, что это может грозить экологической катастрофой. Аналогичное возгорание под Киевом в 2015-м тушили неделю - тогда концентрация опасных веществ в воздухе превышала норму в несколько раз, пишет "Медуза".

Kyiv now. Continuous rocket shelling. And three convoys of tanks - almost 500 in total - approaching the city from different directions. It will be hellish tonight. pic.twitter.com/pgkjvSnVT1 — Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022

Vasylkiv, oil depot on fire pic.twitter.com/hbd1RKJ3OU — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 26, 2022

Под городом Васильков Киевской области продолжается бой за аэропорт, сообщает Zеrkalo.iо со ссылкой на главу Киевской областной госадминистрации Алексея Кулебу.

"В настоящее время российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки. Вспыхнул большой пожар, который видно даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому областная ДСНС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - Прим. Zеrkalo.iо) не может приступить к тушению", - написал Кулеба.