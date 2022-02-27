Программу "Орёл и решка" больше не покажут на российском ТВ. Её продюсер поддержал Украину

"В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", - заявили в пресс-службе "Пятницы!".

Кроме того, 26 февраля телеканал сообщил о прекращении сотрудничества с продюсером TeenSpirit Мариной Гранкиной, которая в соцсетях осудила действия российских властей в Украине.

Также стало известно о том, что телеканал ТНТ отказался от сотрудничества с продюсером шоу "Холостяк" Арменом Оганяном, который осуждал вторжение России в Украину в своих соцсетях.

"Мы не можем допустить, чтобы создающие контент для нашего канала люди распространяли радикальные политические взгляды и настроения среди нашей аудитории и ассоциировались у неё с ТНТ", - заявили в пресс-службе телеканала.

Телеканал "Пятница!", как и ТНТ, входит в холдинг "Газпром-медиа", а передача "Орёл и решка" является одним из флагманских проектов канала. Проект выходил на "Пятнице!" практически с самого основания канала в 2013 году.