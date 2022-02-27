"В районе Майдана или Крещатика танцы подготовим". Что человеку с голосом Кадырова докладывали накануне вторжения России на Украину

Об этом же могут свидетельствовать и голосовые сообщения, которые предоставил Би-би-си источник. Он, в свою очередь, получил их от человека, представившегося бывшим сотрудником российских силовых органов, который выступает против войны.
Некоторые сообщения отправлял человек по фамилии "Мартынов", следует из названия файла. Его собеседником, также судя по названию, якобы был человек по фамилии "Кадыров".
Вот пример их диалога. "Мартынов" докладывает.
"Шеф, хочу сразу извиниться, у нас связи вообще, шеф, не было. Мы постоянно находились в том районе, из которого будем выходить с нашими подразделениями через границу [...].
Отработали полностью все вопросы, вошли во взаимодействие со всеми специальными подразделениями [...]. Изучили маршруты, по которым будет переходить, маршрут движения на той стороне и непосредственно по работе в городе [...] Везем с собой подробные карты, схемы, ребята все изучили".
"Хвала Аллаху, что все у вас хорошо", - зевая, ответил на сообщение "Кадыров". - Мы за вас молимся, удачи, все будет хорошо".
Голос "Кадырова" похож на голос главы Чечни Рамзана Кадырова. "Мартынов", к которому собеседник иногда обращается как к "Даниилу Васильевичу", говорит голосом замначальника Росгвардии по Чечне, полковника Даниила Мартынова: в 2020 году он попал под санкции США вместе с главой Чечни и комментировал это решение государственному телеканалу "Грозный", заявив, что гордится попаданием под санкции.
Би-би-си попросила британского эксперта по аудиоэкспертизе проанализировать записи. Он попросил не указывать своего имени из соображений безопасности. Эксперт - член Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).
"Детальное изучение записей выявило близкие и отличительные соответствия по сегментарной фонетической детализации, высоте голоса, качеству гортанного и надгортанного голоса эталонному образцу голоса Даниила Мартынова. Детальное изучение записей выявило близкие и отличительные соответствия по тем же параметрам эталонному образцу голоса Рамзана Кадырова", - говорится в заключении. Все это говорит о "высокой степени поддержки гипотезы", что сообщения были записаны именно ими, следует из экспертизы.
Согласно принятой в Европе классификации, при такой степени соответствия анализируемых голосов маловероятно, что какие-то еще носители анализируемого языка имеют наблюдаемую комбинацию речевых характеристик.
Министр печати Чечни Ахмед Дудаев не ответил на звонки Би-би-си.
"Мы сами расставили, в какие здания заходить"
На этих звуковых сообщениях "Кадыров" и "Мартынов" обсуждают подготовку к вторжению подразделений чеченской Росгвардии на Украину.
Разговор "Кадырова" и "Мартынова" - хотя они, возможно, не имеют никакого отношения к главе Чечни и заму местной Росгвардии - подтверждает версию американской разведки о том, что российские силовики готовились к вторжению на Украину сильно заранее.
Это не первый случай, когда голосовые сообщения чеченских чиновников попадают в паблик: в республике популярен этот вид общения, получатель сообщения пересылает его своим знакомым, и в итоге они даже могут попасть в чат с несколькими пользователями.