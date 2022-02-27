"В районе Майдана или Крещатика танцы подготовим". Что человеку с голосом Кадырова докладывали накануне вторжения России на Украину

Например, в начале пандемии в 2020 году в паблик попало голосовое сообщение тогдашнего замминистра МВД к родным, в котором он просил их закупить продукты впрок с учетом наступающего локдауна.

Точно понять, когда происходят разговоры, сложно, но в названии файлов есть даты. Один раз "Кадыров" называет дату разговора, и она совпадает с той, которая указана в названии файла.

Предположительно в начале февраля, когда российские власти на официальном уровне отрицают какую-либо подготовку к войне, "Мартынов" звонит "Рамзану Ахматовичу" и докладывает, что подготовительная работа в Беларуси завершена и он возвращается в Москву, откуда летит в Смоленск, где находится "главная группировка Росгвардии вот именно по этой задаче".

В начале февраля в Росгвардии действительно официально заявляли, что в западные области России были переброшены подразделения ведомства - но для участия в учениях "Заслон-2022".

Спустя несколько дней "Мартынов" рассказывает, что он только что "завершил работы в Смоленске", где докладывал обо всех "моментах", которые ждут его подразделение, когда оно перейдет границу.

"Сто процентов все те действия, которые мы будем делать там, они утверждены и поддержаны руководством. Я сегодня подробно докладывал, как наши подразделения будут действовать при отражении атаки, если мы попадем в засаду [...]. Отдельным блоком докладывал по самой работе в городе. Мы сами расставили, где мы будем заходить, в какие здания, что брать под контроль".

Из Смоленска, рассказал "Мартынов", он направляется в Брянск, где "планируется с командирами проводить расширенное совещание". Отдельно он заверил "шефа", что никому ничего не говорит, а официальная версия, которую он озвучивает подчиненным, - "начались российско-белорусские учения, по распоряжению шефа мы участвуем в этих учениях".

А уже когда останутся сутки до момента, когда они будут "заходить", "Мартынов" доведет всю информацию. До этого он планировал "смотаться в Москву", чтобы взять "чистые украинские сим-карты" и "специальные спутниковые модемы".

Под "мы" он имеет в виду "подразделения Чеченской республики".

"Хорошо, что все у вас хорошо", - хвалит его "Кадыров", добавляя к некоторым словам "дон". Это характерная особенность русской речи главы Чечни.

"Многие командиры переживают, что у них будут отказники"

Предположительно за неделю до российского вторжения "Мартынов" рассказывает, что до широкого круга командиров наконец донесли цель операции.

Многих она поразила, признает он.