Образование и работа только на латышском языке: Нацобъединение подготовило поправки

"В это тревожное время особенно важно укреплять государственность и латышский язык как ядро идентичности нации", - подчеркивает НО.
Лидер партии Райвис Дзинтарс в заявлении для СМИ подчеркнул, что латышский язык - не только средство общения, а часть культуры и одна из основных ценностей, поэтому важно, чтобы его позиции укреплялись не только формально, а в первую очередь в повседневной коммуникации.
Как сообщалось, министр образования и науки Анита Муйжниеце ранее заявила, что в настоящее время более чем когда-либо необходимо усиливать позиции государственного языка, обеспечив всем детям Латвии качественное образование на нем. Также министр сообщила, что уже готовятся соответствующие изменения в законодательстве, которые будут подробно разъяснены и обоснованы, и для их введения будет предоставлено достаточно времени.