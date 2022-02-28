Образование и работа только на латышском языке: Нацобъединение подготовило поправки

"В это тревожное время особенно важно укреплять государственность и латышский язык как ядро идентичности нации", - подчеркивает НО.

Лидер партии Райвис Дзинтарс в заявлении для СМИ подчеркнул, что латышский язык - не только средство общения, а часть культуры и одна из основных ценностей, поэтому важно, чтобы его позиции укреплялись не только формально, а в первую очередь в повседневной коммуникации.