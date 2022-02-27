"Не хочется стыдиться того, что во мне есть русская кровь". Мнения живущих в Латвии русскоязычных

Честно? Хочется обратиться к союзникам: заткните националистов. Заткните тех, кто считает, что именно сейчас наступил īstais brīdis записать, вероятно, кровью в законе, что образование в Латвии осуществляется только на латышском языке. Тех идиотов, которые будут призывать снести памятник освободителям Риги в Пардаугаве.

Наша страна уже заявила, что примет беженцев. А это значит, что наша Латвия в ближайшее время станет еще более многонациональной - какой она была на самом деле всегда. И только мы сами можем сделать это силой для себя, для своего государства, а не мишенью для любого врага". (...)

"Я не хочу, чтобы меня спасал Путин. Я боюсь этого. И я считаю, что те, кто сейчас зажигает спичку в комнате, заполненной газом из конфорки национализма, на самом деле кричат Путину "Приди!". Это мы боимся войны, а у них - выборы".

Алена Цветкова, журналист (живет в Риге, родилась в Украине)

"Я выросла на Украине, и сейчас всеми мыслями и молитвами там. Я не ставлю флаг на аватарку, но и не осуждаю тех, кто так делает, если это их способ сказать "мы с вами", а не флешмоб. (...) Но не меньше возмущает меня та вакханалия, которую против всего русского устроили тут. А здесь очень неслучайно акценты сместились от поддержки Украины к травле всего, рядом с чем стоит прилагательное "русский". (...) Снести памятник Победы надо, чтобы что? Чтобы мир у соседей наступил? Можно узнать всю логическую цепочку? У меня не получается выстроить ее самостоятельно. Или это чтобы эскалировать конфликт внутри своей страны? Чтобы классически - разделяй и властвуй? Про буллинг русских детей в школах вообще нет слов. Что в головах у родителей, которые внушили эти настроения своим детям? Пожалуйста, остановитесь! Нет плохих народов, есть плохие люди. Давайте об этом помнить! Пожалуйста".

Евгения Шафранек, журналист (Рига)

"В 2022 году русские и латыши объединились, чтобы выразить поддержку Украине. А через два дня русских детей в латвийских школах стали побивать и унижать, официальные лица и представители власти отметились безобразными русофобскими высказываниями, а о комментариях и риторике соцсетей даже не упоминаю.

Надо отдать должное. Десятилетия национальной идеологии дали свои плоды.

Может быть, вы все хотели этого. Я - нет. Так что, г-н Кариньш, призывая к единению вне зависимости от родного языка в эти непростые дни, перестаньте лицемерить. Иначе вы бы осадили Муйжниеце и на пальцах объяснили, почему ее заявление ни к селу, ни к городу. Вы бы тормозили хейтерские вбросы ваших же товарищей. Вы бы с возмущением высказались по поводу осквернения памятника Освободителям". (...)

Контекст

Премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после начала военных действий России в Украине заявил, что общество Латвии должно быть единым - вне зависимости от того, на каком языке говорят в своих семьях жители. И поблагодарил оппозицию, в том числе в лице "Согласия", за единодушную поддержку в Сейме осуждения военной агрессии России.

В свою очередь экс-президент Латвии Валдис Затлерс заявил, что крайне важно, как именно Латвия отреагирует на происходящее. Он указал, что, пока Путин занят Украиной, Латвии нужно использовать это время, чтобы объединить общество и четко сказать - русские и украинцы Латвии не задействованы в этой войне.

В то же время министр юстиции Янис Борданс заявил, что пропагандистский памятник в парке Победы - угроза национальной безопасности Латвии. Он намерен призвать правительство и общество рассмотреть возможность, как достойно, уважая международное право, демонтировать памятник.