Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС: в Латвии начат сбор подписей

"Этим символическим шагом мы хотим укрепить их устойчивость в противостоянии превосходящей силе России. Подтвердить, что фундаментальные ценности Европы - права человека, свобода и демократия, верховенство права - не зарезервированы только для государств-членов ЕС и их граждан. Подтвердить, что Латвия и ее жители и на словах, и на деле выступают за более широкие цели Европы - солидарность, мир и строгое соблюдения международного права", - говорится в описании инициативы.