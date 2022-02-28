Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС: в Латвии начат сбор подписей

Представитель инициативы Байба Бела хочет поддержать Украину, подтвердив, что украинцы не одиноки, и "мы хотим видеть их в ЕС".
"Этим символическим шагом мы хотим укрепить их устойчивость в противостоянии превосходящей силе России. Подтвердить, что фундаментальные ценности Европы - права человека, свобода и демократия, верховенство права - не зарезервированы только для государств-членов ЕС и их граждан. Подтвердить, что Латвия и ее жители и на словах, и на деле выступают за более широкие цели Европы - солидарность, мир и строгое соблюдения международного права", - говорится в описании инициативы.
Бела напомнила, что 30 лет назад народ Латвии также отстаивал свою свободу, добавив, что Россия не хочет позволять украинцам решать самим за себя.
Ранее в Twitter президент Эгил Левитс заявил, что ЕС должен немедленно предоставить Украине статус кандидата и доступ к финансированию.
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал ЕС принять Украину.