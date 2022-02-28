Доктор Комаровский: Нацизм? Фашизм? Кого вы пришли денацифицировать?

Комаровский рассказал, что чувствует себя отвратительно и примерно так же себя чувствуют еще 40 миллионов человек в Украине. "Нам всем очень плохо, реально плохо. Прямой ответ на вопрос, что у нас происходит - у нас происходит немыслимое, то, что нельзя объяснить никакими словами.

Никакой тут спецоперации, никаких денацификаций... Здесь идет совершенно полноценная война, настоящая война, о которой нам рассказывали в школе", - сказал врач.

В ходе трансляции Комаровский сказал, что впервые в жизни стал смотреть, из какой страны ему пишут, потому что консультировать надо своих: "Понятно же, что я не буду сейчас консультировать ни в одной стране мира, кроме моей".

"У нас конкурентные выборы, и на этих конкурентных выборах в Украине победил русскоязычный еврей. Нацизм? Фашизм? Кого вы пришли денацифицировать?" - задался вопросом врач.

"Вам не нравится, что говорит русскоязычный еврей в Украине? Так это не ваше, это наше украинское дело. Если он что-то не то скажет, мы сами будем с ним разбираться", - также сказал Комаровский в ходе трансляции.

Он отметил, что и парламент в Украине избирается на конкурентных выборах: "Ни одна партия с националистическими идеями в парламент Украины не прошла. Их, по-моему, всего 1,5% было. То есть национализм в парламенте Украины не представлен".