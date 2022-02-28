Пн, 28.02.2022
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Артём Липин, журналист RUS TVNET

Задержан мэр украинского города - его обвиняют в госизмене

Полиция Украины. Иллюстративное фото ФОТО: National Police of Ukraine/via REUTERS

В ходе военной операции украинские силовики задержали мэра города Южный Александра Брюханова, заявил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Также были задержаны еще несколько чиновников - заместитель мэра, глава районного отдела полиции и участковый инспектор.

"У нас задержаны мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного отделения полиции и участковый инспектор - по статье "Госизмена",

- заявил Синегубов.

Он отметил, что переговоры с врагом не допустимы и военные проявили снисхождение, а в будущем готовы расстреливать предателей на месте:

"Мы не дадим отдать ни один сантиметр нашей земли. И это не просто слова. Военные предупреждают - это они еще проявили лояльность, что их задержали, [дальше] расстреливать будут на месте".

Также районная прокуратура начала расследование предполагаемого предательства государства в отношении мэра города Купянска Геннадия Мацегора. Ранее он заявлял, что город находится под контролем российских военных, прибывших "для поддержания порядка и успокоения населения".

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