Задержан мэр украинского города - его обвиняют в госизмене
В ходе военной операции украинские силовики задержали мэра города Южный Александра Брюханова, заявил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В ходе военной операции украинские силовики задержали мэра города Южный Александра Брюханова, заявил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Также были задержаны еще несколько чиновников - заместитель мэра, глава районного отдела полиции и участковый инспектор.
"У нас задержаны мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного отделения полиции и участковый инспектор - по статье "Госизмена",
- заявил Синегубов.
Он отметил, что переговоры с врагом не допустимы и военные проявили снисхождение, а в будущем готовы расстреливать предателей на месте:
"Мы не дадим отдать ни один сантиметр нашей земли. И это не просто слова. Военные предупреждают - это они еще проявили лояльность, что их задержали, [дальше] расстреливать будут на месте".
Также районная прокуратура начала расследование предполагаемого предательства государства в отношении мэра города Купянска Геннадия Мацегора. Ранее он заявлял, что город находится под контролем российских военных, прибывших "для поддержания порядка и успокоения населения".