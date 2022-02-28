Задержан мэр украинского города - его обвиняют в госизмене

Также были задержаны еще несколько чиновников - заместитель мэра, глава районного отдела полиции и участковый инспектор.

"У нас задержаны мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного отделения полиции и участковый инспектор - по статье "Госизмена",

- заявил Синегубов.

Он отметил, что переговоры с врагом не допустимы и военные проявили снисхождение, а в будущем готовы расстреливать предателей на месте:

"Мы не дадим отдать ни один сантиметр нашей земли. И это не просто слова. Военные предупреждают - это они еще проявили лояльность, что их задержали, [дальше] расстреливать будут на месте".