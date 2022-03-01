Эдгар Ринкевич ответил Майрису Бриедису о войне в Украине
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter-аккаунте дал понять, что не поддерживает нейтральную позицию латвийского боксера Майриса Бриедиса по вопросу войны в Украине.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter-аккаунте дал понять, что не поддерживает нейтральную позицию латвийского боксера Майриса Бриедиса по вопросу войны в Украине.
Майрис Бриедис молчал с самого начала обострения ситуации в Украине, несмотря на то, что многие подписчики латвийского боксера просили его высказаться. 28 февраля он заявил, что не будет занимать "ни одну из сторон".
1 марта министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал в своем Twitter-аккаунте:
Turpmāk, vērojot boksa sacensības, es nenostāšos nevienā pusē— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 1, 2022
Таким образом министр дал понять, что не поддерживает нейтральную позицию латвийского спортсмена. На момент публикации статьи мнением политика поделились 351 раз. Больше трех тысяч пользователей оставили свои лайки.
Пост Бриедиса же прокомментировали уже больше 1000 раз. Большинство комментаторов не согласны с позицией и мнением латвийского спортсмена.
Отметим, что 28 февраля стало известно о том, что знаменитые украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик вступили в батальоны территориальной обороны Украины для защиты своей страны.