Эдгар Ринкевич ответил Майрису Бриедису о войне в Украине

Майрис Бриедис молчал с самого начала обострения ситуации в Украине, несмотря на то, что многие подписчики латвийского боксера просили его высказаться. 28 февраля он заявил, что не будет занимать "ни одну из сторон".

1 марта министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал в своем Twitter-аккаунте:

"Отныне при просмотре соревнований по боксу я не буду принимать ни одну из сторон".

Turpmāk, vērojot boksa sacensības, es nenostāšos nevienā pusē — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 1, 2022

Таким образом министр дал понять, что не поддерживает нейтральную позицию латвийского спортсмена. На момент публикации статьи мнением политика поделились 351 раз. Больше трех тысяч пользователей оставили свои лайки.

Пост Бриедиса же прокомментировали уже больше 1000 раз. Большинство комментаторов не согласны с позицией и мнением латвийского спортсмена.