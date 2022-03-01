Вт, 1.03.2022
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Екатерина Певнева, журналист

Латвийское радио 4 начинает транслировать новости и на украинском языке

ФОТО: Daniels Joffe/LR4

В связи с военным нападением России на Украину, начиная со вторника, 1 марта, Латвийское радио 4 – "Домская площадь" на неопределенный срок будет дважды в день транслировать выпуски новостей общественного радио Украины на украинском языке.

Таким образом будет продемонстрирована солидаризация с Украиной и обеспечена доступность информации как украинцам, проживающим на территории Латвии, так и украинцам, которые ищут в Латвии убежища.

Латвийское радио 4 – "Домская площадь" будет транслировать новости, подготовленные Украинским радио (частью Украинской национальной телерадио компании), дважды в день – в 10:06 и в 18:06. Новости готовят журналисты украинского общественного радио.

"Нужно иметь в виду, что наши коллеги – журналисты Украинского радио – создают и записывают новости в военных условиях, поэтому есть вероятность проблем с сигналом. Тем не менее, нам, как общественному СМИ, очень важно продемонстрировать свою солидарность с Украиной и ее народом. Нам также важно соблюдать основные требования к содержанию Латвийского радио, которые определяют необходимость доступности информации любому проживающему на территории Латвии. Мы прогнозируем то, что новости, создаваемые нашими украинскими коллегами, будут слушать и проживающие в Латвии украинцы, и те, кто сейчас в условиях войны выбрал Латвию своим убежищем", – говорит Анна Строй, главнай редактор Латвийского радио 4 – "Домская площадь". Л

атвийское радио готово также обеспечивать рабочие места внештатным корреспондентам и размещение 3 – 5 журналистов из Украины и членов их семей, если появится такая необходимость.

Выпуски новостей на украинском языке продолжительностью 7 минут можно будет услышать на частоте Латвийского радио 4 – "Домская площадь" по всей Латвии, а также на домашней странице ЛР4.

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