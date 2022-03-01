Латвийское радио 4 начинает транслировать новости и на украинском языке

"Нужно иметь в виду, что наши коллеги – журналисты Украинского радио – создают и записывают новости в военных условиях, поэтому есть вероятность проблем с сигналом. Тем не менее, нам, как общественному СМИ, очень важно продемонстрировать свою солидарность с Украиной и ее народом. Нам также важно соблюдать основные требования к содержанию Латвийского радио, которые определяют необходимость доступности информации любому проживающему на территории Латвии. Мы прогнозируем то, что новости, создаваемые нашими украинскими коллегами, будут слушать и проживающие в Латвии украинцы, и те, кто сейчас в условиях войны выбрал Латвию своим убежищем", – говорит Анна Строй, главнай редактор Латвийского радио 4 – "Домская площадь". Л