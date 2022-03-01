Украина: Россия потеряла уже 5710 военнослужащих

Кроме того, по информации украинской стороны, в плен были взяты 200 российских солдат.

С начала вторжения 24 февраля украинцы сбили 29 российских самолетов и 29 вертолетов,

а также уничтожили 198 танков, 846 бронетранспортеров, 77 артиллерийских систем, 24 РСЗО, 60 топливных автоцистерн, а также три беспилотника и 305 автомобилей.

Данные еще уточняются, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.