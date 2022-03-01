Вт, 1.03.2022
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Райвис Дзинтарс, председатель Национального объединения

Украина: Россия потеряла уже 5710 военнослужащих

ФОТО: EPA/Scanpix

По состоянию на 6 часов утра вторника, потери российских военных сил в Украине достигли 5710 военнослужащих, сообщил генштаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, по информации украинской стороны, в плен были взяты 200 российских солдат.

С начала вторжения 24 февраля украинцы сбили 29 российских самолетов и 29 вертолетов,

а также уничтожили 198 танков, 846 бронетранспортеров, 77 артиллерийских систем, 24 РСЗО, 60 топливных автоцистерн, а также три беспилотника и 305 автомобилей.

Данные еще уточняются, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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