Экспресс-тесты станут основанием для получения Covid-сертификата

В аннотации поправок поясняется, что диагноз Covid-19 в настоящее время подтверждается ПЦР-тестом, но с учетом того, что 22 февраля Европейская комиссия приняла поправку о выдаче сертификата на основании антигенного теста, этот порядок должен быть скорректирован и в Латвии.

Поправки также предусматривает, что срок соблюдения домашнего карантина не должен превышать семи дней и его могут не соблюдать лица, у которых с момента первичной вакцинации прошло не более 150 дней или не более 60 дней после вакцинации препаратом "Janssen", а также получившие бустерную вакцину или имеющие сертификат о перенесенном заболевании.