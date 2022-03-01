Юлия Навальная: "Путин - это не Россия!"

"Путин - это не Россия! Мы не хотим никого бомбить. Ни в кого стрелять. Никого завоевывать. Мы хотим мира. Нас десятки миллионов. Мы не будем соучастниками в военном преступлении. И мы не будем молчать. Нет войне!".