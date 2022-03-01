Юлия Навальная: "Путин - это не Россия!"
Жена политика Алексея Навального Юлия в своем Instagram-аккаунте разместила фотографию с текстом: "Нет войне! Путин - это не Россия!".
Жена политика Алексея Навального Юлия в своем Instagram-аккаунте разместила фотографию с текстом: "Нет войне! Путин - это не Россия!".
Публикацию она сопроводила словами:
Ранее к с обращением к руководству РФ в соцсетях обратилась блогер Настя Ивлеева.
Напомним, 14 февраля Юлия Навальная, жена Алексея Навального, потребовала, чтобы ее допустили на выездное заседание Лефортовского суда Москвы по новому делу против политика, которое состоится во владимирской колонии.
15 февраля стало известно, что в исправительной колонии № 2 в городе Покров началось выездное заседание суда над российским политиком Алексеем Навальным, которого судят по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Его жену Юлию Навальную пустили на заседание суда. Появились фото с заседания суда, на которых видно, что Навальный с женой Юлией стоят обнявшись во время технического перерыва.