Оператор "Северного потока - 2" объявил о банкротстве
Компания Nord Stream 2 AG, управляющая газопроводом "Северный поток - 2" объявила о своем банкротстве, пишет интернет издание "Медуза".
Компания Nord Stream 2 AG, управляющая газопроводом "Северный поток - 2" объявила о своем банкротстве, пишет интернет издание "Медуза".
"Нам сообщили сегодня, что эта компания не может продолжать деятельность", - заявила представитель кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут в интервью швейцарскому телерадиовещателю SRF. Она также добавила, что все 106 работников компании были уволены.
Ранее президент США Джо Байден решил ввести санкции против компании из-за вторжения российских войск в Украину.