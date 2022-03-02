Оператор "Северного потока - 2" объявил о банкротстве

"Нам сообщили сегодня, что эта компания не может продолжать деятельность", - заявила представитель кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут в интервью швейцарскому телерадиовещателю SRF. Она также добавила, что все 106 работников компании были уволены.