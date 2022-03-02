Ср, 2.03.2022
Если на этой неделе война продолжится, а Киев не будет взят, то экономические санкции могут стать еще жестче и удар по российской экономике может быть сокрушительным. Оярс Скудра, политолог
Оярс Скудра, политолог

Оператор "Северного потока - 2" объявил о банкротстве

"Северный поток - 2". ФОТО: ANTON VAGANOV/REUTERS

Компания Nord Stream 2 AG, управляющая газопроводом "Северный поток - 2" объявила о своем банкротстве, пишет интернет издание "Медуза".

"Нам сообщили сегодня, что эта компания не может продолжать деятельность", - заявила представитель кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут в интервью швейцарскому телерадиовещателю SRF. Она также добавила, что все 106 работников компании были уволены.

Ранее президент США Джо Байден решил ввести санкции против компании из-за вторжения российских войск в Украину.

  • 51% компании Nord Stream 2 AG принадлежит Газпрому.
  • После признания независимости ДНР и ЛНР Германия приостановила сертификацию "Северного потока - 2" и газопровод не мог быть запущен.
  • Газопровод был достроен только в прошлом году и прошел по дну Балтийского моря.
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