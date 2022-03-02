Как заснуть в стрессовой ситуации: универсальные советы

Дышите спокойно, медленно считая до 100 и обратно. Одна цифра - вдох и выдох.​

Визуализация. Издание Burninghut отмечает, что и представление мирного образа жизни и всех его деталей позволяет сместить фокус внимания с тревоги и расслабиться. Ложитесь в постель и с закрытыми глазами и в удобной позе подумайте о месте или опыте из вашего прошлого, которые кажутся расслабляющими. Медленно вдыхая и выдыхая, размышляйте о деталях этой обстановки и о том, как она выглядит. Тревожные мысли могут возвращаться, но продолжайте думать о приятном. Добавляйте детали, относящиеся к другим вашим чувствам (запах, звук, вкус, осязание). Визуализировать можно под приятную музыку, которая связана с хорошими и спокойными моментами из вашей жизни.

Универсальные советы

Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время. Одним из наиболее важных условий гигиены сна являются регулярность и повседневность.

Введите ритуал отхода ко сну. Перед сном рекомендуется соблюдать определенные ритуалы, которые помогут успокоиться и подготовиться ко сну. Например, можно принять теплую ванну, выпить стакан молока или травяного чая, включить успокаивающую музыку, помедитировать или выполнить специальные дыхательные упражнения, почитать книгу или обсудить накопившиеся за день эмоции и пережитое. Это не только уменьшит стресс и поможет расслабиться, но и подскажет нашему мозгу, что после подобных ритуалов всегда следует сон.

Подготовьте спальню для сна. Еще одним важным аспектом гигиены сна является среда, где мы спим, то есть спальня. Прежде чем лечь в постель, рекомендуется проветрить комнату. В ней должно быть прохладно, темно и тихо. Не следует перегружать спальню мебелью и предметами интерьера. Также в спальне нет места для электронных устройств. Рекомендуется выбирать традиционный будильник и не использовать для пробуждения смарт-устройство, а освещение в спальне должно быть теплым. Спальня - это комната, где должно быть меньше всего раздражителей, чтобы вы могли погрузиться в сладкий сон. Более свежий воздух обеспечивает более глубокий сон. Идеальная для сна комнатная температура - 16-21°C.

Постель - не место для удаленной работы. Постель предназначена для сна и интимной близости - здесь не следует заниматься никакими посторонними вещами, если мы хотим избежать сложностей с засыпанием и не просыпаться среди ночи. Если мы используем постель как место для удаленной работы, чтения книг, учебы или времяпрепровождения в интернете, существует риск, что у мозга возникнет неправильная ассоциация между постелью и бодрствованием, что в дальнейшем приведет к нарушениям сна.