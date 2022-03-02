Латвийцы пожертвовали Украине уже 3,7 млн евро

В настоящее время пожертвования идут на поддержку как мирного населения, так и украинской армии и Национальной гвардии.

Из пожертвованных средств 243 888 евро были направлены на приобретение средств первой помощи, тепловизоров, биноклей и приборов ночного видения для Национальной гвардии Украины. Также украинской армии уже отправлено 500 тонн дизтоплива.

Еще 42 290 евро было использовано для отправки различных необходимых товаров гражданскому населению Украины, 14 068 евро - на перевозку граждан Украины от польской границы в Латвию, 15 000 евро - на комплекты помощи беженцам в Латвии (подарочные карты в продуктовые магазины, медицинские товары, товары для дома). По словам Ошане, первые подарочные карты уже выданы.

Основные трудности связаны с доставкой помощи на территорию Украины, так как гуманитарного коридора нет. На границе же помощь в настоящее время не требуется, так как ее оказывают ближайшие приграничные страны.

Передача помощи организована в сотрудничестве с Министерством обороны, инициативой "Предприниматели за мир" и местными благотворительными организациями.

Движение "Предприниматели за мир" за первые дни собрало более полумиллиона евро для поддержки Украины

Движение "Предприниматели за мир" за два дня собрало более полумиллиона евро пожертвований в поддержку Украины, сообщили представители движения.

Движение, которое объединило 100 предприятий и частных предпринимателей, каждый день вместе с Министерством обороны, Национальными вооруженными силами, благотворительной организацией Ziedot.lv и другими партнерами продолжает оказывать поддержку в организации грузовых перевозок в пострадавшую от войны Украину.

Представитель движения Иева Дриксна отмечает, что первые полмиллиона это только начало, потому что деятельность движения и поддержка Украины будут долгосрочными. Команда "Предприниматели за мир" организует отправку помощи и приглашает присоединиться к общему делу новых участников. На пожертвованные деньги приобретаются практичные, необходимые для ежедневного использования вещи, которые остро необходимы на Украине, - и в зонах боевых действий, и для беженцев, и для поддержки беженцев в Латвии.

Отправляемые грузы состоят из того, что пригодится раненым в зоне боевых действий, - в них входят лекарства, предметы медицинского и гигиенического назначения, такие как бинты и медикаменты, а также одеяла, продукты питания для взрослых и детей. Пожертвования используются для обеспечения горючим и другими предметами, необходимыми для оперативной поддержки.

Так, "Предприниматели за мир" помогли организации "Легко помочь" купить топливо на 700 евро для доставки лекарств, одеял и предметов гигиены на Украину, а помощь в размере 10 000 евро центру "Марта" поможет поддержать женщин-лидеров на востоке Украины, которые действуют в наиболее активных зонах боевых действий, - средства пойдут на приобретение продуктов питания и медикаментов.