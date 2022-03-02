Генассамблея ООН требует от РФ вывести войска из Украины

ГА ООН потребовала, чтобы РФ немедленно прекратила применение силы против Украины, немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с ее территории в международно признанных границах. "За" резолюцию 141 делегация, против - 5, возд 35https://t.co/WAEEqIix8R pic.twitter.com/t2PQnDNfmN — ООН (@UnitedNationsRU) March 2, 2022

Резолюция под названием "Агрессия против Украины", соавторами которой выступили 96 стран мира, решительным образом осуждает военное вторжение России в Украину и требует, чтобы Москва "немедленно прекратила применение силы" против соседнего государства и "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы" с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ". Кроме того, в документе содержится призыв к России отменить решение о признании независимости сепаратистских самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины.

Хотя резолюции, принимаемые на Генассамблее, не имеют юридически обязывающей силы, они обладают политическим весом, отражая мнение международного сообщества. Россия уже дала понять, что не изменит своего курса вопреки итогам голосования. "Этот документ не позволит нам прекратить военные действия", - подчеркнул постоянный посол России при ООН Василий Небензя, указав, что резолюция окажется скорее всего на руку "радикальным силам и националистам в Киеве".

Россия блокировала аналогичную резолюцию Совбеза ООН

Нынешняя спецсессия Генассамблеи ООН, которая открылась 1 марта, была созвана по инициативе США и Албании. Всего за время существования ООН спецсессии созывались десять раз, предыдущий - в 1997 году в связи с ситуацией на оккупированных палестинских территориях.