Российские миллиардеры спасают свои яхты на Мальдивах. Усманов не успел

На сегодняшний день яхта российского миллиардера находится на ремонте на гамбургском судостроительном заводе Blohm+Voss. Как пишет издание, рабочие, которые занимаются ремонтом судна, не вышли на работу. Это, вероятно, связано с решением Германии наложить арест на имущество Усманова.

Стоимость яхты "Дилбар" оценивается в 600 миллионов долларов. Она была построена в 2016 году. Сегодня это самая большая моторная яхта в мире, ее экипаж состоит из 96 человек. На яхте есть две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал.

Остальные российские олигархи прячут свои яхты в территориальных водах Мальдив - островного государства в Индийском океане, которое не имеет договора об экстрадиции с США.

На среду, 2 марта, как минимум 5 яхт, принадлежащих российским миллиардерам, прибыли на архипелаг.

Так, около столицы государства видели яхту Clio, принадлежащую Олегу Дерипаске, основателю алюминиевого гиганта "Русал".

Судно Titan, принадлежащее Александру Абрамову, соучредителю производителя стали "Евраз", находится на Мальдивах еще с 28 февраля.

Также были замечены и другие яхты, принадлежащие российским миллиардерам. Например, 88-метровая Nirvana, которая принадлежит Владимиру Потанину.