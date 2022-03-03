Латвию посетит госсекретарь США Блинкен

Блинкен в ближайшие дни посетит Бельгию, Польшу, страны Балтии и Молдову, чтобы еще раз засвидетельствовать поддержку Вашингтона Украине, сообщил Государственный департамент США .

Во время поездки Блинкен продолжит консультации с союзниками по НАТО и европейскими партнерами об агрессии России против Украины.