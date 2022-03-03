Латвию посетит госсекретарь США Блинкен
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 7 марта встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который прибудет с визитом в Ригу, сообщили агентству LETA в МИДе.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 7 марта встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который прибудет с визитом в Ригу, сообщили агентству LETA в МИДе.
Блинкен в ближайшие дни посетит Бельгию, Польшу, страны Балтии и Молдову, чтобы еще раз засвидетельствовать поддержку Вашингтона Украине, сообщил Государственный департамент США.
Во время поездки Блинкен продолжит консультации с союзниками по НАТО и европейскими партнерами об агрессии России против Украины.
Визиты планируются с 3 по 8 марта.