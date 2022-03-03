Чт, 3.03.2022
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Талис Линкайтс, министр сообщения

Латвию посетит госсекретарь США Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен. ФОТО: KEVIN LAMARQUE

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 7 марта встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который прибудет с визитом в Ригу, сообщили агентству LETA в МИДе.

Блинкен в ближайшие дни посетит Бельгию, Польшу, страны Балтии и Молдову, чтобы еще раз засвидетельствовать поддержку Вашингтона Украине, сообщил Государственный департамент США.

Во время поездки Блинкен продолжит консультации с союзниками по НАТО и европейскими партнерами об агрессии России против Украины.

Визиты планируются с 3 по 8 марта.

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