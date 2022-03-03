Отклонены поправки Нацобъединения к закону об образовании и аннуляции ВНЖ

Большинством голосов депутаты отклонили поправки к Закону об образовании и Закону о высших учебных заведениях, которые подразумевали обучение в школах на латышском языке уже со следующего учебного года, то есть с сентября 2022 года.

При этом коалиция согласовала постепенный переход 1-7-х классов на латышский язык обучения в течение 6 лет.

На сегодняшний день в основных школах нацменьшинств на латышском языке осваивают от 50% до 80% учебного материала, в средних школах - весь материал. У детей есть возможность изучать родной язык, на нем можно преподавать литературу, культуру и историю.

Сейм также отклонил инициированные Нацобъединением изменения в Закон о труде, которые предусматривали, что трудовой договор не может содержать требования о знании иностранного языка, если необходимо общаться только с постоянными жителями Латвии. Подавая поправки, партия указала, что до сих пор есть ситуации, когда от соискателей требуется знание иностранного языка, чаще всего русского, без особых на то оснований.

Поправки к Иммиграционному закону, которые предусматривали аннулирование всех типов вида на жительство в Латвии для граждан России, кроме некоторых исключений, Нацобъединение отозвало само. И призвало все партии согласовать новую, совместную формулировку поправок, целью которой было бы обеспечение интересов национальной безопасности.

Как сообщалось, проект поправок также приостанавливал выдачу видов на жительство гражданам России на неопределенный срок.

Что касается аннулирования видов на жительство, то законопроект устанавливал только некоторые исключения. Например, если они выданы для очного обучения в аккредитованном учебном заведении, университете или колледже в Латвии, а также в связи со школьным или студенческим обменом.