Коалиция: школы полностью перейдут на латышский через 6 лет

Сегодня в основных школах национальных меньшинств на госязыке проходит от 50% до 80% учебного процесса, а в средних школах - учебный процесс полностью на латышском языке с сохранением возможности осваивать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.
Сейму уже на этой неделе предстоит рассмотреть поправки к закону об образовании, разработанные Национальным объединением (НО).
Партия предлагает уже со следующего учебного года полностью перейти на обучение в школах только на латышском языке.
Коалиция в целом поддерживает эту идею, но не в таком быстром темпе, как предлагает НО.
"Важно укреплять единство и сплоченность общества, поэтому вся коалиция поддержала движение к единой системе школ, когда детей не делят по родному языку, которая основана на обучении на государственном языке", - сказал Кариньш.
Таким образом, детей больше "не будут сортировать по языку обучения", что поспособствует также укреплению государства и общества, подчеркнул глава правительства.
На практике это будет означать постепенный отказ от учебных программ на языках нацменьшинств с 2023/2024 учебного года для 1-7-х классов, которые со следующего учебного года начали бы обучение в латышском потоке, то есть по единой программе, пояснила министр.
При этом важно сохранить возможность в виде отдельных курсов по-прежнему изучать языки меньшинств, историю, культуру и географию, особенно с учетом того, что в Латвии может оказаться большое количество украинских беженцев, отметила Муйжниеце.