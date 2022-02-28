Вт, 1.03.2022
Почему так происходит - понятно: люди Путину уже давно не нужны Юрий Дудь, российский журналист
Юрий Дудь, российский журналист
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Коалиция: школы полностью перейдут на латышский через 6 лет

Министр образования и науки Анита Муйжниеце ФОТО: Zane Bitere/LETA

Большинство коалиционных партий поддержало переход на обучение только на латышском языке в школах в течение шести лет начиная с 2023/2024 учебного года, заявил после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Сегодня в основных школах национальных меньшинств на госязыке проходит от 50% до 80% учебного процесса, а в средних школах - учебный процесс полностью на латышском языке с сохранением возможности осваивать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

Сейму уже на этой неделе предстоит рассмотреть поправки к закону об образовании, разработанные Национальным объединением (НО). 

Партия предлагает уже со следующего учебного года полностью перейти на обучение в школах только на латышском языке.

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Коалиция в целом поддерживает эту идею, но не в таком быстром темпе, как предлагает НО.

"Важно укреплять единство и сплоченность общества, поэтому вся коалиция поддержала движение к единой системе школ, когда детей не делят по родному языку, которая основана на обучении на государственном языке", - сказал Кариньш.

Таким образом, детей больше "не будут сортировать по языку обучения", что поспособствует также укреплению государства и общества, подчеркнул глава правительства.

На практике это будет означать постепенный отказ от учебных программ на языках нацменьшинств с 2023/2024 учебного года для 1-7-х классов, которые со следующего учебного года начали бы обучение в латышском потоке, то есть по единой программе, пояснила министр.

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При этом важно сохранить возможность в виде отдельных курсов по-прежнему изучать языки меньшинств, историю, культуру и географию, особенно с учетом того, что в Латвии может оказаться большое количество украинских беженцев, отметила Муйжниеце.

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