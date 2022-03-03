Чт, 3.03.2022
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Талис Линкайтс, министр сообщения

Снова не смогли избрать нового председателя Конституционного суда

ФОТО: LETA

После нескольких туров голосования в четверг, 3 марта, вновь не удалось избрать нового председателя Конституционного суда (КС).

На должность председателя были выдвинуты судьи Янис Нейманис и Дайга Резевска.

В первом туре за Нейманиса проголосовали трое судей, четверо были против. Такой же результат был у Резевски.

В связи с этим КС взял перерыв, после которого провел повторное голосование по этим же кандидатам, но результат был таким же, как в первом голосовании.

В итоге КС отложил заседание до 10 марта, когда судьи уже в третий раз попытаются избрать председателя суда.

Первая попытка избрать председателя КС состоялась 24 февраля, но судьи не смогли его выбрать и объявили перерыв в заседании.

До назначения нового председателя КС его обязанности выполняет заместитель председателя Алдис Лавиньш.

Прежняя председатель КС Санита Осипова покинула должность 11 февраля в связи с окончанием полномочий.

Председатель КС избирается на три года из числа судей суда.

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