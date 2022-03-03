Снова не смогли избрать нового председателя Конституционного суда
После нескольких туров голосования в четверг, 3 марта, вновь не удалось избрать нового председателя Конституционного суда (КС).
После нескольких туров голосования в четверг, 3 марта, вновь не удалось избрать нового председателя Конституционного суда (КС).
На должность председателя были выдвинуты судьи Янис Нейманис и Дайга Резевска.
В первом туре за Нейманиса проголосовали трое судей, четверо были против. Такой же результат был у Резевски.
В связи с этим КС взял перерыв, после которого провел повторное голосование по этим же кандидатам, но результат был таким же, как в первом голосовании.
Первая попытка избрать председателя КС состоялась 24 февраля, но судьи не смогли его выбрать и объявили перерыв в заседании.
До назначения нового председателя КС его обязанности выполняет заместитель председателя Алдис Лавиньш.
Прежняя председатель КС Санита Осипова покинула должность 11 февраля в связи с окончанием полномочий.
Председатель КС избирается на три года из числа судей суда.