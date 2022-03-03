"Скажите миру правду!": Елена Зеленская поделилась роликом с речью Андры Левиты

"В эти дни первые леди со всего мира спрашивают меня, как помочь Украине в борьбе с захватчиком. Я отвечаю: скажите миру правду! Скажите, что в Украине это не "спецоперация", как говорит Путин, а война. И агрессор - Россия.

Скажите миру правду, что украинские дети живут и учатся в бомбоубежищах, а врачи вынуждены спасать больных в подвалах.

Несмотря на заявления российских пропагандистов и кремлевских спикеров, в Украине уже есть десятки жертв среди гражданского населения. Злоумышленник скрывается, но российские военные умирают тысячами. Скажите русским матерям, что их сыновья не проходят военную подготовку, а гибнут, пытаясь захватить Украину.

Призывайте россиян выходить на протесты. Они запуганы своим руководством, но должны понять, что эта война - начало конца и для них. И речь не только об экономике.

Украина хочет мира. Но Украина будет защищаться и никогда не сдастся. Украину не надо спасать. Нам нужна поддержка со всего мира для нашей армии и гражданского населения. Не только на словах, но и на деле.

Попросите своих соотечественниц помочь украинским женщинам и организуйте всенародную помощь.

Пусть мир знает, что эта война не "где-то там". Это война в Европе и на границах ЕС. Украина останавливает силы, которые завтра могут агрессивно войти в ваши мирные города.

Не молчите об угрозе Путина начать ядерную войну. Потому что тогда в мире не будет безопасного места. Если вы можете оказать гуманитарную помощь, пожалуйста, дайте мне знать, и мы будем координировать наши усилия.

Дорогие друзья и коллеги! Полгода назад мы с вами открыли в Киеве уникальную площадку для сотрудничества - первый саммит леди и джентльменов. Уже тогда мы говорили о силе и влиянии нашего голоса. Сегодня я прошу вас использовать этот голос, чтобы говорить правду.

Первая леди Литвы Диана Науседене и первая леди Латвии Андра Левита уже записали свои призывы поддержать Украину, за что я им бесконечно благодарна!