Российский независимый телеканал "Дождь" временно приостанавливает работу
Российский независимый телеканал "Дождь" временно приостанавливает работу. Об этом сообщила генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.
Российский независимый телеканал "Дождь" временно приостанавливает работу. Об этом сообщила генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.
По ее словам, в условиях грядущего принятия закона о наказании за "ложную" информацию о действиях российских военных работа "Дождя" будет практически невозможна.
После прощания со зрителями в прямом эфире "Дождь" стал транслировать по кругу фрагмент из балета "Лебединое озеро". Этот балет без остановки показывали советские телеканалы во время путча 1991 года.
1 марта Генпрокуратура России потребовала заблокировать сайт "Дождя" за распространение якобы недостоверных данных о российской "спецоперации" в Украине, пишет "Медуза".