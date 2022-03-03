Чт, 3.03.2022
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Роман Абрамович о продаже "Челси"

Российский независимый телеканал "Дождь" временно приостанавливает работу

ФОТО: SCANPIX

Российский независимый телеканал "Дождь" временно приостанавливает работу. Об этом сообщила генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.

По ее словам, в условиях грядущего принятия закона о наказании за "ложную" информацию о действиях российских военных работа "Дождя" будет практически невозможна.

"Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу", - сообщила она.

После прощания со зрителями в прямом эфире "Дождь" стал транслировать по кругу фрагмент из балета "Лебединое озеро". Этот балет без остановки показывали советские телеканалы во время путча 1991 года.

1 марта Генпрокуратура России потребовала заблокировать сайт "Дождя" за распространение якобы недостоверных данных о российской "спецоперации" в Украине, пишет "Медуза". 

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