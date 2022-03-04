Онлайн ⟩ Российские военные захватили Запорожскую АЭС; В Житомире разрушена школа. Война в Украине. День девятый

Ночью загорелась крупнейшая атомная станция в Европе Запорожская АЭС - огонь удалось локализовать, прекратились и бои в районе электростанции. Но война в Украине продолжается. RUS TVNET собирает главное в режиме онлайн.

Загорелась крупнейшая атомная станция в Европе

В ночь на пятницу, 4 марта, стали появляться сообщения о возгорании на Запорожской АЭС - самой большой атомной электростанции в Европе. Как сообщают сотрудники станции, перед этим по станции стреляли. "Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы", - заявил один из ее сотрудников. Около 6 утра появились данные, что пожар удалось локализовать, прекратились и бои в районе электростанции. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В РФ - проблемы с доступом к Facebook, App Store, Google Play; Заблокированы сайты независимых СМИ

Ночью 4 марта у части пользователей в России перестал открываться сайт независимого интернет-СМИ "Медуза", похожая ситуация с другими медиа - BBC, Deutsche Welle и Радио Свобода. Стали появляться жалобы пользователей Facebook на сбой в работе социальной сети, о чем свидетельствуют данные Globalcheck и Downdetector. Также проект Globalcheck заявил о блокировке в России Google Play и App Store.

В 12 часов (по Риге) стало известно, что Роскомнадзор официально подтвердил блокировку "Медузы" на территории России. Также были заблокированы: "Голос Америки", "Би-би-си", Deutsche Welle и "Радио Свободная Европа / Радио Свобода".

Российские военные взяли под контроль украинский Энергодар

Минобороны РФ подтверждает, что российские военные взяли под контроль украинский Энергодар. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, пожар локализован. Сейчас АЭС "работает стабильно", сообщил глава Запорожской областной администрации Александр Старух. По его словам, россияне хотят отключить в Украине электроэнергирю.

"Наши эксперты говорят, что такие действия оккупантов направлены на то, чтобы завалить функционирование всей энергосистемы страны и этим вызвать отключение энергоснабжения. Нам нужно быть в этому готовыми", - сказал Старух.

По версии Минобороны России - "киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации" на Запорожской АЭС.