В Украине ранен водитель латвийской транспортной компании

Министр отметил, что актуальным вопросом автомобильных перевозок в Украину, Беларусь и Россию является ситуация с безопасностью.

"К сожалению, есть и печальное событие. Один из наших водителей в Украине получил огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице", - рассказал министр сообщения.

По его словам, зафиксировано несколько случаев, когда грузы не выгружались, были и попытки конфисковать машины у латвийских перевозчиков.

Линкайтс отметил, что часть у части трудоустроенных в латвийской компании водителей - российские и белорусские паспорта, и этих людей сейчас в Украину не впускают. Поэтому существует довольно большая неясность с доступностью водителей, которые вообще туда могут ехать.

Наиболее опасная ситуация наблюдается в районах Украины, граничащих с военными действиями. "Там не может быть безопасно и просто", - добавил министр.

Специалист по общественным отношением Дирекции автотранспорта Лилита Пелчере рассказала порталу TVNET, что

раненый водитель сейчас находится в больнице в Киеве. В какой день он пострадал, неизвестно.

Пельчере отметила, что пока что не была получена единая информация о попытке кражи грузов, однако ситуация меняется каждый день.

Есть перевозчики, которые успели вернуться в Латвию, однако некоторым пока что не удалось выбраться с опасных территорий. "Например, сообщают, что происходят обстрелы, поэтому в рамках возможного ночуют в безопасных местах, но выехать из Киева пока не могут", - сказала представитель дирекции.