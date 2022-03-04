Украина и Россия проведут третий раунд переговоров в конце этой недели

"Третий раунд может пройти завтра или послезавтра, мы все время контактируем", - рассказал Подоляк, отметив, что

переговоры с Россией проходят тяжело, однако они проходят.

Он сказал, что Россия крепка в своей позиции на переговорах, однако позиции Украины значительно укрепляет поддержка Запада.

Информацию о том, что третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоятся на этой неделе, канцлеру Германии Олафу Шольцу подтвердил и президент России Владимир Путин, сообщает CNN.

На состоявшемся в четверг в Беларуси втором раунде переговоров стороны достигли соглашения по поводу обеспечения гуманитарного коридора, чтобы эвакуировать мирных жителей из мест самых тяжелых боев.

Как после переговоров признал Подоляк, Киев не достиг результатов, на которые надеялся.

Он уточнил, что прекращение огня будет возможно не везде, а только в местах, где будут находиться гуманитарные коридоры и только во время эвакуации.

Ранее МИД России сообщил, что требования России к Украине минимальны, однако более подробных деталей не раскрыл.