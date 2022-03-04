"Мне очень вас жаль": Барских обратился к россиянам. Тимати ответил ему угрозой

"Вы еще не осознали, что ему на вас глубоко нас*ать? Он давно подписал контракт с Сатаной и скоро отправится в ад. А вы будете задыхаться от того пе*дежа. Если вам нравится такая жизнь - ради Бога, оставляйте все как есть", - сказал в своем заявлении Барских.

Он объяснил, что в Украине летают ракеты, каждый день убивают людей, зачищают города. Люди сидят в бомбоубежищах. Это страшно.

"Вы кричите, что Россия - держава, великий народ. Так вот, как показывает практика, это все неправда. Если бы вы были великим народом, вы бы стояли на площади и отстаивали свои права", - подчеркнул певец.

Он сравнил президента Украины Владимира Зеленского, который со своим народом, и президента России Владимира Путина, который, по его словам, уже сидит в бункере.

"Мне очень жаль вас. Если вы не примете хоть какие-то меры, то так и останетесь на утопающем корабле. Я призываю вас выходить на улицы и показывать себя: давать отпор, пи*дить их, забрасывать палками, камнями, чем угодно. Вы ж народ предприимчивый. Вы ж наверняка придумаете, что сделать. Неужели за столько лет вы не замечали, как вас постоянно на*бывали? Посмотрите даже на мимику всех ваших политиков, включая вашего ботоксного президента. Это просто стадо орков. Тупо жадных орков, которым всегда всего мало, а страдаете вы. Посмотрите, где вы. Мне очень жаль вас, правда, потому что в России есть хорошие люди. Но пока вы будете сидеть по квартирам своим, думая, что вас побьют, то так и будете сидеть и смотреть, как ваш тиран уничтожает вашу великую Россию", - пояснил Макс.

Певец подчеркнул, что со временем людям будет очень стыдно. Он посоветовал направлять ненависть не друг на друга, а на свое правительство, отправляющее своих солдат погибать. В завершение Барских сообщил, что больше никогда не будет выступать на территории России.

"После того, что народ Украины пережил, в вашу дырявую Россию никто не захочет приезжать. Да вас никто не захочет видеть по всему миру. Уже ж отменили рейсы, самолеты, заметили? Вы гоните все время на Америку, на Европу, а сами комфортно живете. Так вот смотрите, как медленно вас будут отключать от мира. И вы будете жить в своем маленьком вакууме. Никому не нужная Россия. Удачи вам и успехов", - подытожил он.

Российский рэпер Тимати ответил Максу Барских в сторис. Видео уже удалено.

"Посмотрел твое обращение к народу России. Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Рано или поздно все это закончится и мы с тобой обязательно увидимся, ведь Земля круглая. И я обязательно покажу тебе, кто здесь кто", - цитирует Тимати StarHit.ru.