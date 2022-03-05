Внимание! Полиция будет досматривать автомобили с символикой в поддержку Кремля

Также будут фиксироваться автомобили с символикой и флагами ДТР (Донецкая Народная Республика), ЛНР (Луганская Народная Республика) и СССР. Водителей таких автомобилей будут останавливать и проверять.

Государственная полиция призывает жителей не участвовать в провокациях, а сообщать в полицию по телефону 110, если есть подозрения, что на автомобилях или где-либо еще были размещены знаки или символы, поддерживающие агрессию Кремля.

Как отмечает BNS, в условиях нынешнего международного кризиса полиция в Эстонии также особое внимание будет обращать на предотвращение возможных провокаций, сообщил в пятницу, 5 марта, генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

По словам Вахера, сейчас полиция проследит за использование провокационной символики. "Например, транспортные средства, на которые будет нанесен знак Z, будет обязательно остановлено полицией, его владельцу будет предписано удалить знак, а в отношении самого владельца будет проведен контроль", - предупредил Вахер.

Он добавил, что под усиленным вниманием остаются в эти дни здания посольств России и Украины.

На эстонско-латвийской границе на этой неделе начался выборочный контроль пересекающих границу, чтобы выявить возможную переправку снаряжения или символики.

Положение на эстонско-российской границе остается спокойным, там также повышены меры контроля, сообщил Вахер.

"Просим всех проявить понимание, если на границе вы столкнетесь с более долгими, чем обычно, очередями на пересечение границы. Мы должны оказать помощь украинцам", - призвал Вахер, отметив, что сейчас важнее всего помочь беженцам из Украины попасть в страну.